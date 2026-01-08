Archivo - Mike James, AS Monaco - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Valencia Basket topa con un Mónaco superior

Los de Pedro Martínez no pudieron en el Roig Arena con el test monegasco por lo alto de la tabla en Euroliga

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket perdió (92-101) contra el AS Mónaco este jueves un duelo de gigantes en la jornada 21 de la Euroliga, superado en el Roig Arena solo por segunda vez e igualado en la tabla por un conjunto monegasco aspirante a repetir 'Final Four'.

Los de Pedro Martínez, que perdieron también en su visita al Principado, vieron frenada su racha aunque vendió cara su piel ante un Mónaco serio y efectivo. Los locales se atascaron en el segundo cuarto y, a remolque, no lograron dar la vuelta al marcador para quedarse en 14 triunfos, los mismos que los de Vasileios Spanoulis.

Pese a su rotación corta y la falta de centímetros, el conjunto visitante se desenvolvió a la perfección en un Roig Arena que, hasta ahora, solo había encajado la derrota contra el líder Hapoel Tel Aviv, a puerta cerrada. Alpha Diallo (17 puntos), Mike James (14 y 10 asistencias) y Nemanja Nedovic (16) fueron los mejores.

Además, de primeras dejó su firma Nikola Mirotic, autor de ocho puntos en un cuarto inaugural de intercambio de ataques (28-26). Darius Thompson tuvo ese papel desequilibrante en los locales, pero el Valencia, que había dominado también el rebote, no tuvo continuidad en el segundo cuarto. La segunda unidad visitante sorprendió con un buen nivel y la producción 'taronja' bajó.

Con un 3 de 14 en el triple, el 42-53 al descanso fue una losa que no se quitó de encima el Valencia Basket. James tiró de un Mónaco que sacó sus armas para guardar una buena renta hasta que los de Pedro Martínez apretaron los dientes en defensa. Camino al último cuarto, con Kameron Taylor en ataque, los locales minimizaron la desventaja (70-76), sin culminar la remontada.

Los de Spanoulis levantaron de nuevo la cabeza con tres triples de Nedovic y, pese a que le entraron también al Valencia, el intercambió de canastas mantuvo a los de Mónaco por delante. Braxton Key, Nate Reuvers, Jean Montero o el propio Thompson remaron hasta quedarse en la orilla, porque un Valencia fuerte no pudo con un Mónaco que demostró que sigue habiendo cimas más altas en Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 92 - AS MONACO, 101. (42-53, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (17), Badio (8), Taylor (18), Pradilla (7) y Sako (2) --quinteto inicial--; Puerto (2), Montero (15), Nogués (-), Moore (3), Key (6), Costello (2), Reuvers (12).

AS MONACO: James (14), Okobo (9), Diallo (17), Mirotic (13) y Hayes (15) --quinteto inicial--; Blossomgame (14), Bergarin (-), Nedovic (16), Strazel (1), Tarpey (2).

--PARCIALES: 28-26, 14-27, 28-23, 22-25.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Peerandi y Attard. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.