El Valencia quiere seguir de dulce en la polémica visita del Hapoel

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este miércoles (20.30 horas) al Hapoel IBI Tel Aviv en el Roig Arena, en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro que finalmente se jugará sin público para evitar posibles protestas por el conflicto armado en Israel, pero al que el conjunto 'taronja' llega en un gran estado de forma tras haber ganado seis de los primeros siete partidos de la temporada, por lo que buscará seguir de dulce en esta polémica visita del equipo israelí.

El conjunto de Pedro Martínez intentará aislarse de todo este ruido exterior y centrarse en este segundo partido de Euroliga en el Roig Arena, que será a puerta cerrada. El nuevo pabellón 'taronja' tuvo un debut inmejorable con la victoria frente a la Virtus Bolonia por 103-94, con el base internacional español Sergio de Larrea realizando un gran encuentro (23 puntos) y demostrando que está preparado para la máxima competición europea.

Pero De Larrea no pudo repetir esta gran actuación en el último encuentro de Euroliga frente al Barça en el Palau Blaugrana. El equipo valenciano sumó su primera derrota del curso (108-102) a pesar de los 21 puntos del escolta estadounidense Omari Moore, quien está realizando un gran inicio de temporada ante la baja de la gran estrella Jean Montero.

El base dominicano aún no está recuperado de su lesión en la mano derecha, por lo que no podrá disputar el duelo de este miércoles. Tampoco estará disponible el pívot español Yankuba Sima, quien ha recaído de su lesión muscular en la pierna izquierda y será baja de larga duración, tal y como confirmó Pedro Martínez después de la victoria del pasado domingo en la Liga Endesa frente al Río Breogán por 90-113.

A pesar de estas dos ausencias importantes, el equipo 'taronja' está siendo un rodillo en ataque. Menos en el triunfo frente al ASVEL Villeurbanne (77-80), el Valencia ha superado siempre los 90 puntos anotados, ofreciendo un gran nivel ofensivo que le coloca como el segundo mejor ataque (95 puntos por partido) de toda la competición europea, tan solo por detrás del Barça.

Enfrente tendrá al tercer clasificado (93,3 puntos por choque), el Hapoel Tel Aviv. Liderados por el MVP en 2021 Vasilije Micic y el pívot estadounidense Daniel Oturu, el conjunto de Dimitris Itoudis cuenta con amenazas en ataque y ya que sufrió el equipo blaugrana (103-87) en su debut en esta Euroliga.

Al igual que el Valencia, el Hapoel también sufrió su primera derrota en la pasada jornada tras caer frente al Maccabi Tel Aviv por 90-103. Con ambos equipos igualados con el mismo récord (dos victorias y una derrota) el encuentro de este miércoles decidirá quién se mantiene en la zona alta de la clasificación, con el conjunto valenciano queriendo aprovechar su gran momento de forma para sumar un nuevo triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Moore, Puerto, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Taylor, Sako, Thompson, Badio, Costello, Nogués y Sestina.

HAPOEL TEL AVIV: Bryant, Micic, Wainright, Ginat y Oturu -- posible quinteto titular-- Blakeney, Blayzer, Cohen, Jones, Ennis, Timor y Caboclo.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Panther.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20:30 horas/Movistar+.