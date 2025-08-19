Vega Gimeno: "Nuestra motivación es seguir ganando y que el 3x3 siga teniendo visibilidad"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La internacional española de baloncesto 3x3 Vega Gimeno ha asegurado que su motivación para el futuro es poder seguir "ganando medallas" para la selección y mantener "la visibilidad" de la disciplina, y ha reconocido que se siente "feliz" de haber conseguir centrarse "solo en el 3x3", en el que cada vez son "más".

"Sigue latente haber ganado esta medalla y todo lo que ha significado. Un año después se siguen acordando de aquel hito, de la primera medalla de baloncesto de 3x3 de la historia. Estamos superorgullosas y supercontentas por ese trabajo se vio recompensado con esa medalla pero, sobre todo, por esa visibilidad que a día de hoy seguimos teniendo", señaló a su llegada a la VI Gala del Baloncesto Español en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

Sobre cuál es su motivación para el futuro, la valenciana lo tiene claro. "Seguir ganando y seguir teniendo visibilidad, seguir empujando al 3x3 y llevarlo a los medios, que son parte fundamental en todo este crecimiento que está teniendo la disciplina. Seguiremos empujando para que esto continúe y, sobre todo, seguiremos intentando ganar medallas", apuntó.

Por último, se mostró "feliz" de poder tener al fin dedicación exclusiva para el 3x3. "Estoy feliz. Ha sido un año muy chulo en el que he podido por fin centrarme solo en el 3x3, entrenar solo con mi entrenador, todo muy focalizado al 3x3. Me he sentido muy a gusto, muy bien en todos los torneos que hemos jugado. Se me están uniendo cada vez más jugadoras de la selección, que también están dejando la disciplina del 5x5. Estoy contenta porque cada vez somos más", finalizó.