Víctor Ramos: "Este Mundial es una gran oportunidad para ver si estamos en el camino correcto"

Víctor Ramos durante una charla en el Curso de Entrenadores - BSR ESPAÑA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto en silla de ruedas, Víctor Ramos, tiene claro que el Mundial de Ottawa (Canadá) es "una oportunidad muy grande", sobre todo para "evaluar el camino más que el rendimiento" y ver si están en el "correcto" en la forma en la que están "trabajando" con un equipo del que destaca "el talento generacional" de la joven de 13 años Carmen Hernández, una jugadora "muy especial" con la que deben tener "mucha paciencia".

"Creo que este Mundial es una oportunidad muy, muy grande para ver el crecimiento y la capacidad de la selección. No sólo es de dónde podemos llegar, sino también cómo estamos trabajando y si es el camino correcto.

Es una oportunidad a nivel competitivo brutal, con muchísima exigencia nuestra, intrínseca y todo", expresó Ramos a Europa Press desde Ottawa donde el equipo ya ha disputado casi toda la fase de grupos y se ha clasificado para cuartos.

El técnico tiene claro que "cada torneo es una oportunidad increíble" para el combinado nacional porque no pueden "disfrutar de muchos torneos internacionales". "Este Mundial es importante para eso y sobre todo, evaluar el camino más que el rendimiento", reiteró.

El combinado nacional, bronce en los tres últimos Europeo, ha tenido una concentración "superpositiva" para preparar esta cita durante el verano, "con las sensaciones de tener el mejor rendimiento", pero el seleccionador puntualiza que se han topado "con otras realidades" en el campeonato "como la intensidad de contacto de sillas" o "el nivel de arbitraje que se está permitiendo". "Eso al final se nos complica un poco evaluarlo durante las concentraciones, pero la verdad es que el verano ha sido increíble, de muchísimo crecimiento, y creo que ese crecimiento se va a ver al final del torneo, honestamente", deseó.

"El Europeo es verdad que nos dio el refuerzo de decir que ese es nuestro suelo ya, que no es una casualidad que hemos quedado tres veces bronce europeo consecutivo. Además, la forma en la que lo hicimos en el Europeo, de la forma que jugamos el baloncesto y dominamos el tercer y cuarto puesto, creo que ya marcaba un suelo que habíamos elevado mucho y de ahí no queremos bajarnos", advirtió Ramos.

Por ese motivo, el objetivo en Ottawa "es no bajar de ese suelo y luchar por mejorar todo lo posible" dentro de un grupo que califica como "el de la 'muerte', sin duda" ya que quedaron encuadrados con "dos selecciones muy grandes como Canadá y Gran Bretaña", contra las que ya encajó sendas derrotas, y China, "subcampeona en la pasada edición" y a la que ganaron este domingo de forma histórica, y luego más igualdad ante Brasil, a la que ya derrotaron, y Australia, rival que les queda antes de afrontar los cuartos de final para los que se han clasificado.

"El primer partido contra Canadá fue espectacular, tuvimos unos primeros 15 minutos increíbles y creo que de eso debemos aprender más. Luego tuvimos un pequeño bajón, tanto mental como físico, que tenemos que mejorar", remarcó Ramos, que pedía "usar la cabeza" ante Gran Bretaña y China parea "mejorar inidividualmente y llegar el día D a la hora H bien afilados".

"CARMEN HERNÁNDEZ ES PURO TALENTO"

Para ello, cuenta con una selección de la que tiene "dos quintetos claros". "Uno con dos jugadores grandes y dos punto 1 donde hay muchas posibilidades de introducir a un '2' o a un '1,5', y hay uno más de puntuaciones intermedias, en los que tenemos solamente a una grande. Todo lo demás son puntuaciones intermedias que nos dan un rendimiento muy bueno", detalló.

Y dentro de esta selección sobresale la presencia de Carmen Hernández, de tan sólo 13 años y "un talento generacional" para el seleccionador. "Es puro talento, puro potencial, y con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucho tacto estamos dándole responsabilidades. Hace un día debutó como titular incluso y creo que es realmente muy, muy grande lo que está haciendo esta chica", confesó.

"Confiamos en ella bastante. Es una jugadora muy especial, muy talentosa y de la que estamos contentísimos de poder contar con ella. Eso sí, cuidando mucho quién es, qué edad tiene y lo que queremos de ella para el futuro, así que con paciencia, con mucha paciencia. Pero cualquier jugadora o persona que la vea desde fuera alucinaría con ella y con su edad", agregó al respecto.

Finalmente, Víctor Ramos no olvida estar viviendo un gran 2026. "No puede ser mejor. Cumplir el sueño de ganar una Champions Cup (con Ilunion en mayo) es algo que jamás me planteé cuando empecé en esto y menos aún hacerlo en casa con toda mi familia, con todos mis amigos, ganar la Liga, como lo hicimos además, y luego obviamente la tercera Supercopa, pues sí que es importante", explicó.

"Te encuentras en títulos muy chulos y muy importantes, pero luego llegas aquí a la selección y aquí te empuja algo diferente porque representar a tu país es muy grande", reflexionó el madrileño, que puso fin a su etapa en Ilunion para afrontar el "reto" de dirigir al RSV Lahn-Dill alemán, "un club diferente y una forma de trabajar diferente". "Estoy con ganas de lo que me depara el futuro, pero concentrado ahora mismo con la situación", concluyó.