El vigente campeón ofusca al Baskonia

Stefan Joksimovic of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz and Codi Miller-Mcintyre of Olympiacos Piraeus in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 01 match between Baskonia Vitoria Gasteiz and Olympiacos Piraeus at Fernando Buesa Ar - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido en casa este jueves por 89-106 ante el Olympiacos BC en la jornada 1 de la fase regular de la Euroliga, tras un partido deshilachado especialmente durante el tercer periodo y con el ala-pívot búlgaro Aleksander Vezenkov como jugador más destacado en el ataque del equipo griego, vigente campeón de esta competición.

En el Fernando Buesa Arena, los locales empezaron acertados desde el perímetro gracias sobre todo a Tadas Sedekerskis y, en menor medida, a Rodions Kurucs. Pero a partir del 14-6 se desperezó el Olympiacos, sin necesidad de que su estrella Sasha Vezenkov saliese a tirar desde lejos.

Él y Donta Hall consiguieron puntos en el poste bajo, combinados con oportunas canastas de Tyler Dorsey para equilibrar el marcador mientras en el Baskonia destacaba en ataque A.J. Lawson. Además, al combate de artilleros quiso unirse Tyrique Jones, en plena dinámica ascendente del equipo griego para cerrar el periodo inaugural con un 29-36 a su favor.

El segundo cuarto comenzó con menor ritmo y especialmente con menos puntería, lo que aprovechó el Olympiacos para asentar su ventaja porque en el conjunto vasco poco había reseñable, aparte de Lawson. Para colmo, los visitantes tenían a Jean Montero y a Evan Fournier como armas extra desde más allá del arco, ayudando a irse arriba al descanso por 46-56.

El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, necesitaba insuflar otro ánimo a sus pupilos de cara a un tercer cuarto donde Kobi Simmons tiró del carro debido a la ausencia momentánea de Sedekerskis por un percance físico. Tampoco tenía protagonismo Markus Howard en el bando local y el equipo entrenado por Georgios Bartzokas apretó entonces el acelerador.

Dorsey y Vezenkov guiaron ese arreón, con Codi Miller-McIntyre dando un par de asistencias de postín, y el marcador pasó rápidamente de un 53-62 a un 55-72 bastante duro para el Baskonia. De hecho, más canastas del entonado Dorsey y de su escudero Jones aumentaron esa renta (57-79).

Al rescate del cuadro vitoriano intentó salir Howard, que apostó por su especialidad en triples esquinados. No obstante, el 60-81 que había al minuto 30 de partido era una jugosa distancia favorable a los de El Pireo, que la gestionaron sin excesivos problemas y con una pizca de suerte respecto al ritmo, a raíz de una falta técnica pitada a Galbiati.

Para el cuarto y definitivo periodo, dos triples casi seguidos de Howard fabricaron un espejismo de remontada que el Olympiacos se encargó de romper entre Dorsey y Vezenkov. Ellos, constantes faros del ataque de los helenos, se bastaron para neutralizar el conato de reacción en un Baskonia que tenía a Lawson y a Sedekerskis como máximos anotadores.

Sin recursos para frenar al campeón defensor del título, el Baskonia encajó su primera derrota continental de esta temporada, a las puertas de que empiece también su concurso en la Liga Endesa. Por su parte, los pupilos de Bartzokas se resarcieron, en cierto manera, de su reciente derrota contra el Real Madrid en la final de la Supercopa europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 89 - OLYMPIACOS, 106 (46-56, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (6), Duarte (9), Stewart (8), Sedekerskis (15) y Kurucs (5) --quinteto inicial--; Howard (9), Lawson (20), Joksimovic (-), Spagnolo (5), Baugh (7), Frisch (-) y Faried (5).

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre (2), Dorsey (25), Ward (11), Vezenkov (22) y Hall (4) --quinteto inicial--; Montero (15), Fournier (7), Papanikolaou (-), Ndiaye (4), Jones (12), Joseph (2) y Milutinov (2).

--PARCIALES: 29-36, 17-20, 14-25 y 29-25.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Koljensic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.