Will Clyburn: "Estoy bien y estoy sano"

Archivo - Will Clyburn en un entrenamiento con el Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alero del Barça Will Clyburn ha lanzado un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales después de que el club informara de su baja temporal por un problema de salud, asegurando que se encuentra "bien y sano" y que sigue con su vida y actividad deportiva dentro de las pautas médicas.

"Solo quiero aclarar algunas cosas porque mucho puede perderse en la traducción. A todos los que me estáis escribiendo, estoy bien y sano. Para protegerme a mí y al club estamos siguiendo las pautas necesarias en esta situación. Puedo continuar con mi vida y mis actividades de baloncesto", explicó el jugador azulgrana en redes.

El comunicado del club, emitido antes del duelo de la Liga Endesa ante el Dreamland Gran Canaria, señalaba que Clyburn no podría disputar el partido debido a un problema de salud que ha sido revertido médicamente, pero que requiere tratamiento farmacológico y seguimiento, con un periodo estimado de baja de unas cuatro semanas, pendiente de evolución.

En este sentido, el estadounidense subrayó que aprovechará este tiempo para "reiniciar" y prepararse de cara a encarar con fuerza el tramo final de la temporada. "Tomaré este tiempo para resetear y prepararme para terminar la temporada fuerte. Agradezco a todos los que se han preocupado", concluyó.