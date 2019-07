Xargay: "Tenemos la suerte de que nos hemos juntado los mejores"

Publicado 10/07/2019 13:57:03 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alero de la selección española Marta Xargay, flamante oro continental e incluida en el quinteto ideal del Eurobasket, ha recordado que llevan "muchos años subidas al podio" y que ahora mismo son "las mejores" del deporte español, ya que "los éxitos hablan por sí solos", como el conseguido el pasado domingo con un nuevo oro europeo, un logro que incluso ha sorprendido a las propias jugadoras.

"Es verdad que estamos haciendo un papel muy bueno, no dejamos de ganar y eso es obvio. Llevamos muchos años subidas al podio y ahora mismo sí que somos las mejores. No es chulear, simplemente los éxitos hablan por sí solos", reconoció Xargay, que no descartó que sean el mejor equipo en la historia del deporte español. "En el momento que te lo dicen sí que te lo planteas", valoró en una entrevista concedida a Europa Press.

Para explicar los repetidos éxitos del equipo nacional, la alero destacó que "no es una selección", sino "un equipo, una familia". "Tenemos la espalda cubierta con la de al lado. Yo no tengo miedo si un día no estoy bien, sé que cruz va a estar, sé que Laia va a estar, sé que Astou va a estar. El grupo fuerte llevamos siete años juntas y cuando entra gente nueva es mucho más fácil que se una a esto. También tenemos un gran cuerpo técnico y grandes ayudantes. Tenemos la suerte de que nos hemos juntado los mejores", agradeció.

Respecto a la paliza endosada en la final a Francia (86-66), Xargay reconoció que "el plan salió a la perfección". "Siempre planteamos muy bien los partidos contra ellas, pero está claro que también hay algo mental. Cuando te gana el mismo rival en varias finales, no mola", subrayó sobre una historia repetida en los últimos años entre ambas selecciones.

Esa final fue la cima de la trayectoria ascendente de España durante el Eurobasket. "El equipo siempre evoluciona muy bien durante los campeonatos, siempre crecemos y eso es algo que no tienen muchos equipos. Particularmente estoy contenta, no lo puedo negar, después de la temporada que he hecho, pero sobre todo porque nadie se esperaba el papel tan bueno que hemos hecho, a lo mejor ni nosotras. Hemos hecho algo impresionante", reconoció.

"PIENSO ESTAR UNOS CUANTOS DÍAS SIN TOCAR UN BALÓN"

La catalana también destacó el "impresionante" que protagonizó en la final, cuando anotó tres triples consecutivos. "En el calentamiento no metí ni una y me dije 'madre mía, cómo voy a estar hoy'. Luego metí el primero, también el segundo y dije voy a tirar el tercero, a ver qué pasa", relató entre risas.

Xargay fue una de las encargadas de asumir el relevo "natural" de la lesionada Alba Torrens. "La ausencia de Alba era muy importante y teníamos que suplirla entre todas. Hemos dado un paso adelante, unas en unos aspectos y otras en otros, y yo he tenido la suerte de estar un poquito más enchufada en algunos partidos, tampoco en todos", se sinceró.

Ya de vacaciones tras celebrar el título primero en Belgrado y después en Madrid, la alero dijo que ahora mismo solo piensa en descansar. "Sabemos que hay un Preolímpico en febrero, pero antes tenemos una 'ventana' en noviembre y tenemos trabajo por hacer. Pero ahora todas tenemos ganas de tumbarnos en una playa y descansar. Yo pienso estar unos cuantos días sin tocar un balón", cerró.