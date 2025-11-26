Xavi Pascual: "Lo más bonito ha sido terminar con victoria mi vuelta al Palau"

Xavi Pascual, entrenador del Barça, en su regreso al Palau Blaugrana en la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, celebró este miércoles el triunfo ante el ASVEL Villeurbanne (88-78) en su regreso al Palau Blaugrana en la Euroliga, un reencuentro "francamente bonito" con la afición que, sin embargo, situó por detrás de lo realmente importante, que era cerrar la noche "con victoria" y comprobar que el equipo "está creciendo" paso a paso.

"Lo más bonito ha sido terminar con victoria en mi vuelta al Palau. El recibimiento del público ha sido francamente bonito; siempre he estado muy agradecido a la afición porque, en mi etapa anterior, siempre estuvieron de mi lado. Pero al final las sensaciones acaban en el salto inicial y el objetivo es ganar. Cerrar esta vuelta con victoria me hace francamente feliz", explicó en rueda de prensa.

Pascual destacó que el equipo aún tiene un amplio margen de mejora pero avanza en la dirección adecuada. "Es un partido que demuestra que todavía nos queda mucho por mejorar. Ofensivamente estamos lejos de un nivel 'top' de Euroliga, pero vamos dando pasos y estamos mejor cada día. Hemos cometido muchas faltas tontas en los primeros minutos, demasiado", lamentó.

"También nos ha costado entrar en el tercer cuarto y hemos tenido dificultades para aguantar algunos uno contra uno, pero al final hemos subido el nivel físico y la intensidad", analizó en este sentido. "Hemos conseguido algún punto fácil en transición que nos ha dado una ventaja importante para el final. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero pequeños detalles nos están penalizando", comentó.

El técnico insistió en la ambición colectiva como base del progreso. "Me quedo con que queremos ganar. Cada partido queremos ganarlo y estamos juntos; todos contribuyen. Estamos todos en la misma página para alcanzar un nivel óptimo de competición. Estamos dando pasos y todos los jugadores están siendo importantes", aseguró.

Pascual también tuvo palabras para Tornike Shengelia, uno de los destacados del partido. "Shengelia es un jugador entregado con su equipo y con su país. Tiene un valor increíble y solo podemos apoyarle. Es un jugador clave para nosotros", afirmó.

Además, puso en valor el papel de Myles Cale saliendo desde el banquillo. "Cale es un jugador de Euroliga, muy útil por su perfil, y no hay muchos como él. Siempre está dispuesto a sumar desde el banquillo y hoy nos ha ayudado mucho", apuntó.

Por último, subrayó su satisfacción por la línea ascendente del equipo. "El equipo está creciendo. Estamos trabajando muy bien y cada día estamos mejor en los entrenamientos. Hemos estado mejor en transiciones, más unidos, más sueltos en ataque, aunque hemos empezado fallando todos los tiros abiertos. Hemos sabido ganar yendo a remolque y vamos por el camino correcto, pero nos falta mucho por mejorar", concluyó.