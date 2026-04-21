Xavi Pascual: "Ojalá no sea el último partido de Euroliga que vea el Palau esta temporada"

Xavi Pascual, entrenador del Barça, en un partido en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado este martes tras ganar al Estrella Roja (80-72) en el primer duelo del 'Play-in' de la Euroliga, y ganarse el derecho de jugar el viernes ante el AS Monaco en el Principado por un puesto en los 'Play-offs', que "ojalá no sea el último partido de Euroliga que vea el Palau esta temporada", tras destacar el apoyo de la afición en una noche clave.

"Una vez más hay que felicitar y agradecer a la afición todo el apoyo que siempre nos da. Ha sido fantástico, nos han ayudado muchísimo. He sentido que la gente disfrutaba mucho con el juego del equipo y ha estado muy cerca de todos los jugadores. Ojalá no sea el último partido de Euroliga que vean esta temporada", afirmó en rueda de prensa.

El técnico blaugrana puso en valor el rendimiento colectivo y la solidez de su equipo en un partido exigente. "Nuestra defensa de transición ha sido muy buena y, en general, hemos hecho un buen partido en defensa. En la segunda mitad hemos sido incluso un poco mejores de lo que reflejan los parciales, pero no hemos estado tan efectivos, y eso también forma parte del juego", explicó.

"El equipo siempre ha estado concentrado y hemos conseguido una victoria muy importante para nosotros. Cuando no estás bien en la línea de tres y el rival sí lo está, el partido cambia muy rápido, pero hemos sido sólidos y hemos tenido la mentalidad adecuada para seguir y llegar hasta el final", añadió.

Pascual también destacó el impacto del gran inicio ofensivo desde el perímetro. "Hemos empezado con un acierto muy alto, un 7 de 9 en triples en el primer cuarto, que es una cifra altísima. Cuando un jugador entra en ese estado de inspiración hay que aprovecharlo, y el equipo lo ha entendido muy bien", indicó.

En ese sentido, justificó haber alargado algunas rotaciones. "Cuando un jugador está en un momento especial durante el partido, soy partidario de mantenerlo un poco más en pista. El acierto marca muchas veces la dinámica de un partido y hoy nos ha ayudado a abrir diferencias desde el inicio", comentó.

Sobre el estado del equipo, subrayó la importancia de recuperar piezas clave como Tomas Satoransky. "Es un jugador muy importante para nosotros, nos da equilibrio en todas las partes del campo. Sin algunas piezas el equipo se resiente mucho, y ahora que volvemos a tenerlo estamos recuperando la línea que necesitábamos", señaló.

De cara al decisivo duelo ante el AS Monaco, el técnico no cree que el desgaste físico marque grandes diferencias. "Son un equipo súper atlético, con jugadores que pueden asumir muchos minutos. Nosotros también jugamos el mismo ritmo de partidos, así que será un duelo muy duro. Ya hemos perdido dos veces contra ellos y tendremos que jugar muy bien si queremos ganar", advirtió.

También tuvo palabras de reconocimiento para el esfuerzo de sus jugadores interiores. "En la primera parte hemos estado muy bien y en la segunda también nos han ayudado mucho. Algunos jugadores tenían molestias, pero han hecho un gran esfuerzo y estoy muy contento de tenerlos", dijo.

Por último, Pascual se mostró orgulloso del compromiso de su equipo. "En este tipo de partidos la concentración es máxima y puedes ir más al detalle. Estoy muy contento por los jugadores, orgulloso de ellos. Todos los que han jugado se han merecido esta victoria", concluyó.