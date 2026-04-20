Xavi Pascual: "El Palau nunca falla y lo necesitamos para un partido muy difícil"

El entrenador del Barça de baloncesto, Xavi Pascual, en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, calificó el duelo de este martes ante el Estrella Roja de Belgrado, en el Palau Blaugrana (20.45 horas), como "un partido muy importante" en el que el conjunto azulgrana se juega seguir vivo en el 'Play-in' de la Euroliga y mantener sus opciones de poder acceder a los 'Play-offs', por lo que cree que necesitan del apoyo del Palau en una noche mágica europea más.

"Sí, sin duda, el Palau nunca falla y, aunque sea martes y un poco más tarde de lo habitual, estoy convencido. Necesitamos un Palau lleno, a tope, con mucha positividad al lado del equipo", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Para Pascual este duelo es un puente hacia el objetivo real; los 'Play-offs'. "Hemos estado toda la temporada luchando por los 'Play-offs', no lo hemos conseguido directamente, pero hemos alcanzado el 'Play-in', con el primer partido con factor pista. Es un partido contra un rival con el que hemos jugado dos veces y al que hemos ganado las dos veces, pero nos ha costado mucho; la última vez aquí en el Palau fue en la prórroga", recordó.

El técnico subrayó la importancia de un buen inicio de partido y del control del ritmo para poder competir con garantías. "El inicio del partido será importante. Si podemos estar estables y jugar un poco por encima en el marcador nos ayudaría, pero en cualquier caso tenemos que estar preparados para cualquier guion y ser sólidos en nuestro juego, evitar pérdidas de balón y poder controlar el rebote y nuestra transición defensiva", explicó.

Por último, Pascual destacó el papel de la afición en el Palau Blaugrana en un encuentro de máxima exigencia. "Es un partido muy difícil, esperamos que el Palau esté lleno de nuestra gente y que nos salga un buen partido, porque será muy difícil ganar. Es un partido muy complicado tanto como local como visitante, porque las emociones son difíciles también para ellos", valoró.