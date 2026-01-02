Xavier Castañeda llega cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Archivo - Xavier Castañeda, durante un partido con el JL Bourg Basket. - Europa Press/Contacto/Zeljko Stevanic - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El MoraBanc Andorra ha reforzado su dirección de juego con la cesión hasta final de temporada del jugador bosnio Xavier Castañeda, de 25 años y 1,84 metros de estatura, tras haber "superado satisfactoriamente las correspondientes pruebas y revisiones médicas".

Castañeda, nacido en Chicago (Illinois, Estados Unidos) y que puede jugar como base y como escolta, no pasó el reconocimiento médico con el Hiopos Lleida el pasado 26 de diciembre. Entonces regresó a Málaga para reincorporarse a la disciplina de su equipo de procedencia, el Unicaja.

Con los malagueños llevaba disputados esta temporada 14 partidos entre Liga Endesa, Supercopa Endesa, Basketball Champions League (BCL) y Copa FIBA Intercontinental, ayudando a conquistar ésta última en Singapur. "Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración", destacó este viernes el Unicaja en una nota de prensa.

Por su parte, con otra nota, el Andorra definió a su flamante fichaje como alguien "capaz de generar ventajas desde diversas situaciones con pelota y que cuenta con amenaza desde el tiro exterior". Francesc Solana, mánager general del club andorrano, afirmó sobre Castañeda que "en los últimos años en Francia ha demostrado su talento".

"La lesión que tuvo la temporada pasada le ha arrastrado un poco en el inicio de este curso. Creemos que es un complemento muy bueno para la posición de base después de la salida de Bassas", agregó. "Viene a Andorra aceptando el reto, para él es una buena oportunidad", zanjó Solana.