Xavier Trias regresa al Barça como consultor deportivo e institucional

El directivo encargado del baloncesto del Barça, Josep Cubells, con el exjugador Jordi Trias, que se incorpora a la estructura deportiva - FCB

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Barça de baloncesto Xavier Trias regresa al club como consultor deportivo e institucional de la sección, para dar "apoyo" al equipo que lidera su excompañero Juan Carlos Navarro en una "función transversal" muy esperada y celebrada por el directivo encargado del baloncesto blaugrana, Josep Cubells.

"El que fue pívot del Barça de baloncesto durante seis temporadas vuelve para reforzar la estructura de la sección. Trias, de 44 años, vuelve al club para realizar tareas de apoyo en el área deportiva, así como tareas relacionadas con el área institucional", anunció el club en un comunicado.

Jordi Trias dejó el FC Barcelona en 2017 tras terminar su vinculación con el Barça B, equipo de formación en el que el expívot ayudó a los jóvenes valores en los últimos momentos de su carrera deportiva, que se alargó a 20 temporadas y por las que pasó previamente por Barça, Joventut, Manresa y Girona.

Llegó al primer equipo del Barça en la temporada 2004/05 y como 'culer' ganó una Liga ACB (2009), dos Copas del Rey (2007 y 2010), dos Supercopas de España (2004 y 2009) y una Euroliga (2010). En cuanto a títulos de carácter individual, Jordi Trias fue designado MVP de la Copa que el equipo ganó en Málaga (2007).

Trias asegura que siempre ha tenido al Barça en la cabeza. "A pesar de no estar dentro, siempre lo he sentido muy mío y representa una ilusión muy grande y estoy muy agradecido por la confianza", comentó en declaraciones a los medios del club.

"Estoy aquí, sobre todo, para dar apoyo al área deportiva, así como en la parcela más institucional. Siempre me he considerado un hombre de Club, antes como jugador, ahora como trabajador, y cualquier cosa que se requiera de mí, me encontrarán preparado", comentó sobre sus funciones.

Por su parte, el máximo responsable del baloncesto, Josep Cubells, destacó la "transversalidad" de la contratación de Jordi Trias. "Se trata de un refuerzo para la estructura de baloncesto. Dará apoyo tanto a la parte deportiva como a la institucional. Hará una función transversal. Nos hacen falta personas como Jordi, porque el baloncesto azulgrana tiene muchos retos por delante y seguro que nos ayudará. Además, Trias es una persona que conoce perfectamente el club, fue uno de los héroes de 2010 y, por tanto, será como volver a casa", señaló.