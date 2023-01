Yasmina Alcaraz, árbitro ACB, hace un paréntesis para ser madre

"Todos han reaccionado de la mejor manera posible"

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La árbitro ACB Yasmina Alcaraz será madre en breve y hará un paréntesis en su carrera profesional, si bien aseguró que trabajará para volver a las pistas lo antes posible y celebró que sus compañeros, así como la ACB, hayan reaccionado a la noticia "de la mejor manera".

"Todo el mundo ha reaccionado de la mejor manera posible, y todo ha tenido mucha naturalidad y normalidad", aseguró en una una entrevista facilitada por la ACB, en la que la árbitro catalana cuenta la emoción de llegar a la élite, anécdotas y retos en una carrera en la que sigue siendo pionera.

Alcaraz, de Borrassà (Girona), aseguró que el arbitraje entró en su vida por "herencia familiar". "Tengo en casa dos árbitros y uno que todavía está en activo, es mi padre con 58 años, y todavía le quedan años. La otra fue mi hermana. Para mí era normal. La anécdota es que en un partido coincidimos mi padre como entrenador, yo como jugadora y mi hermana como árbitro. Me eliminó por 5 personales", explicó entre risas.

Ahora, es ella la árbitro de más nivel de la familia, siendo habitual en la Liga Endesa. Noticia que recibió con mucha alegría. "Estava en el AVE y la gente alucinaba porque me puso a llorar, a saltar, llamé a mis padres, me llamó el presidente de la asociación (de árbitros), Dani Hierrezuelo, que para mí es una eminencia en el arbitraje acb y mundial. Estaba súper eufórica", reconoció.

"No son amigos, no son compañeros de trabajo, es más bien una mini familia", aseguró sobre los colegiados. "Son los únicos aliados dentro de la pista. Me siento súper integrada aunque sean casi todos chicos, no me siento fuera de lugar. Cuando dicen 'vamos, tíos' y me miran dicen 'vamos, tías' o 'vamos, tíes'... Yo les entiendo, no es cuestión de palabras, sino de actitud", argumentó.

En cuanto a la relación con los jugadores, aseguró que es buena y que todos entienden que, por encima de todo, son personas. "Los jugadores quieren que les escuches y te preguntan. Intentas estar pendiente de todo porque lo que quieres es acertar. Y me tratan igual que al resto. Somos personas y los jugadores lo han visto. Esa vivencia es súper bonita. Estoy contenta al 200 por cien de haber aceptado", se sinceró.

Sobre su embarazo, aportó que le obligará a parar y que fue una decisión larga de tomar. "Estoy embarazada y eso va a hacer que pare el ritmo completamente, porque no es compatible. Llevo varios meses de embarazada, es parte de nuestra vida, pero habrá momento en que tendré que pararlo porque los viajes y los partidos hacen que vaya más cansada", reconoció.

"Esto es algo nuevo para mí, pero también para mis compañeros árbitros y para la acb. Hemos ido hablando todo con honestidad y sinceridad, y es de agradecer. Dentro de lo que pueda, seguiré lo más conectada posible al baloncesto, e intentaré entrenar para volver lo antes posible", añadió al respecto.