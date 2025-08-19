Youssoupha Fall seguirá en el Barça la próxima temporada

Archivo - El pívot Youssoupha Fall continuará en el Barça la próxima temporada - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot senegalés Youssoupha Fall continuará en el Barça la próxima temporada tras llegar a un acuerdo con el club blaugrana para renovar su contrato un año más, a pesar de que el pasado mes de junio el equipo 'culer' había anunciado su marcha, pero finalmente el interior africano seguirá a las órdenes del técnico Joan Peñarroya.

"El Barça y el jugador Youssoupha Fall han llegado a un acuerdo para la continuidad del pívot senegalés durante la próxima temporada 2025/26, después de firmarse una oferta de renovación por un curso más", ha anunciado el club blaugrana este martes en un comunicado.

La pasada temporada, Fall disputó un total de 63 partidos, yendo de menos a más y acabando el curso como pívot titular por la lesión del checo Jan Vesely. En la Liga Endesa promedió 5,6 puntos y 4,2 rebotes, mientras que en la Euroliga mejoró sus números hasta llegar a los 7,0 puntos y 4,7 rebotes por choque.

"'Culers', estoy muy feliz por continuar en el Barça la próxima temporada. Daré lo mejor de mí para vosotros y para el equipo", ha asegurado Fall en un video publicado por el club blaugrana.

En un principio, el senegalés no iba continuar en el conjunto 'culer', tal y como se anunció de forma oficial el pasado mes de junio. Sin embargo, el transcurso del mercado, ha cambiado los planes de la dirección deportiva, que ha decido volver a apostar por el pívot de 2,22 metros.

"El dibujo del equipo con Jabari Parker y otros potenciales movimientos condicionaban la confección del equipo y, en particular, del juego interior. A medida que han ido avanzando las semanas, hemos podido sumar a Fall. Y eso nos satisface mucho", ha asegurado el director general, Juan Carlos Navarro.

Navarro ha querido destacar las ganas de Fall por seguir en el Barça. "Ha demostrado desde el primer día que quiere ser jugador barcelonista". Siempre hemos valorado su continuidad porque es muy querido por los compañeros y por el club. Para nosotros es fundamental contar con jugadores que realmente quieran estar aquí y hagan un esfuerzo por evidenciarlo", reveló.

"Nos da presencia e impacto físico, condicionando a los equipos rivales. Se complementa muy bien con Vesely, que se asocia más en la creación del juego interior y abre el campo. Y con Willy, que juega situaciones de uno contra uno de espaldas a la canasta y en las continuidades del 'pick&roll', explicó.