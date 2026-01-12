El jugador Zach Hicks finaliza su etapa en el UCAM Murcia CB - ACB PHOTO / JAVIER BERNAL

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CB y el jugador estadounidense Zach Hicks han alcanzado un acuerdo para la finalización de su contrato, poniendo así fin a la etapa del alero estadounidense en el club murciano, según ha informado este domingo la entidad.

Hicks ha disputado un total de 14 partidos en la presente Liga Endesa, en los que ha promediado apenas 9 minutos por encuentro, con 1,9 puntos, 1,3 rebotes y una valoración media negativa de -0,3 puntos.

El club ha agradecido a Zach Hicks su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte del UCAM Murcia CB, así como su actitud diaria y su implicación tanto dentro como fuera de la pista, y le ha deseado suerte en su futuro profesional.