Zeljko Obradovic dimite como entrenador del Partizan de Belgrado

Archivo - Zeljko Obradovic, durante un partido del Partizan de Belgrado. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El veterano entrenador serbio Zeljko Obradovic ha abogado por "asumir la responsabilidad de todo lo malo de esta temporada" en el Partizan de Belgrado y por ello ha presentado su "renuncia irrevocable", según informó este miércoles él mismo a través de una carta abierta.

"Hace cuatro años y medio regresé a mi querido club y me embarqué con ustedes para vivir el sueño más hermoso. Tenía el deseo y la meta de que, después de 10 años, nuestro Partizan volviera a formar parte de la Euroliga; todos juntos lo logramos", empezó Obradovic en su comunicado.

"Los partidos de nuestro querido club se han convertido en algo más que baloncesto, gracias a ustedes, que son los más merecedores de ello. Desafortunadamente, llegó el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo de esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable", dijo.

Actualmente el Partizan va tercero en el Grupo A de la Liga Adriática con balance de 5-1 y en la Euroliga va decimoctavo con balance de 4-9. "Quiero agradecer a todas las personas que han ayudado a nuestro club durante todos estos años, al presidente del club y a todos los miembros de la Junta Directiva, a todas las personas de la comunidad trabajadora del club, así como a todos los patrocinadores", agregó en su carta.

"Estoy muy agradecido a todos los jugadores que han estado con nosotros en estos cuatro años y medio, a los miembros de mi cuerpo técnico profesional (lo he señalado muchas veces, los mejores que he tenido) y, por supuesto, ¡un gran agradecimiento a todos los aficionados del Partizan!", exclamó el entrenador de 65 años.

"¡Gracias por el apoyo incondicional, el respeto y el amor que me han brindado durante todos estos años en cada oportunidad! ¡Siempre uno de vosotros, eternamente agradecido!", terminó la carta de Obradovic.