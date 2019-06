Zion Williamson jugará con New Orleans Pelicans como número uno del 'draft'

Publicado 21/06/2019 10:43:25 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot Zion Williamson jugará con New Orleans Pelicans tras ser elegido como número uno en un 'draft' NBA sin sorpresas, en el que Memphis Grizzlies se han decantado con la segunda elección por el base Ja Morant y New York Knicks, por el tirador RJ Barrett en la tercera posición.

"No sé qué decir. No pensé que estaría en esta posición. Mi madre sacrificó mucho por mí, no estaría aquí sin ella. Puso sus sueños a un lado por los míos. Ella siempre cuidaba a la familia antes que a ella misma", apuntó Williamson en declaraciones a ESPN.

Así, no hubo sorpresas en el Barclays Center de Brooklyn y los Pelicans, necesitados de una alegría tras la marcha a Los Angeles Lakers de su estrella Anthony Davis -número uno del 'draft' en 2012-, seleccionaron a Williamson.

El joven jugador de 18 años, 2,01 metros y 130 kilos viene de deslumbrar en su primera temporada como universitario en Duke, donde su exuberancia física le ha llevado a promediar 22.6 puntos, 8.9 rebotes, 2.1 asistencias, 2.1 robos y 1.8 tapones por encuentros.

Su universidad logró situar a tres jugadores entre los diez primeros, aunque la segunda elección fue para un jugador de Murray State, Ja Morant, que viene de firmar 24,5 puntos, 10 asistencias y casi un 50 por ciento de acierto en tiros de campo.

Sin embargo, la mayor ovación de la noche fue para el tercer seleccionado, el escolta-alero RJ Barrett, gran esperanza de los Knicks en su enésimo intento de reconstrucción y que este año compartió vestuario con Williamson en Duke.

En un 'draft' sin presencia española, el primer jugador elegido fuera de Norteamérica fue el alero francés Sekou Doumbouya (15º, Detroit Pistons ), mientras que el pívot georgiano Goga Bitadze, nombrado mejor jugador joven de la pasada Euroliga, fue elegido por Indiana Pacers en el puesto 18.

Además, la noche también dejó la decepción de Bol Bol. El hijo del fallecido Manute Bol, jugador de la NBA en los años ochenta y noventa, llegó a estar entre los cinco primeros en las quinielas, pero finalmente cayó hasta el puesto 44, elegido por Miami Heat e inmediatamente traspasado a Denver Nuggets.