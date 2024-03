Agustín Casado: "Queremos volver a competir a nuestro nivel"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El central de la selección española de balonmano Agustín Casado advierte que todo el equipo tiene "la mente puesta en sacar adelante" el Preolímpico que arranca este jueves en Granollers (Barcelona) y donde necesitan, después de un Europeo "bastante malo", volver a "competir" a su nivel sin importarles "tanto" el rival que tengan delante.

"Es una cita muy importante, la verdad, somos conscientes de que tenemos una semana muy importante por delante. Estamos trabajando bastante duro en ello y con la mente puesta en que tenemos que sacarla adelante como sea", señaló Agustín Casado en una entrevista a Europa Press antes de debutar en este Preolímpico donde buscan una de las dos plazas para París 2024 ante Eslovenia, Brasil y Baréin.

De todos modos, el central aseguró que "ahora mismo" no sienten más presión por lo que hay en juego. "Sí diría que somos conscientes de que es una semana muy importante por lo que significa y estamos centrados en entrenar, trabajar y preparar bien los partidos. Luego, a medida que se vaya acercando ya la competición sí que empezará a haber un poco más de presión en el sentido de intentar hacerlo bien y sacar los partidos", comentó.

"Pero tenemos que estar tranquilos y trabajar y confiar en nuestro trabajo y hacer nuestro juego", añadió el jugador del Veszprem, que no olvida que el Preolímpico no se parece en nada a un Europeo o un Mundial porque "un torneo muy corto, sin margen al fallo" y donde "desde el primer día" se están jugando "todo". "Es un torneo totalmente diferente. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que llegar al primer día a tope e ir día a día poniendo todo de nosotros en la pista", apuntó.

El primer partido será este miércoles contra el, en teoría, el rival más débil de los tres, Baréin, aunque Casado prefiere dejar ese favoritismo "un poco más para la gente que lo opina desde fuera". "Venimos de un campeonato que ha sido bastante malo por nuestra parte y realmente no estamos mirando o no queremos mirar mucho si el primer día es más o menos asequible", zanjó en relación al pasado Europeo donde no pudieron ni siquiera pasar la fase de grupos.

Por ello, el almeriense deja claro que tienen "mucho que mejorar". "Queremos volver a competir a nuestro nivel como nosotros solemos hacer normalmente y realmente no nos importa el rival que esté delante, no nos importa tanto, nos importa más que nosotros estemos bien y que hagamos nuestro trabajo", subrayó.

Sí será importante el hecho de jugar en casa, en Granollers, un lugar con mucha tradición en el balonmano. "Jugar en casa siempre es fundamental para nosotros, nos da ese plus y claro, tenemos que aprovecharlo, obviamente. Confiamos en que habrá un gran ambiente y de que la selección va a estar respaldada por toda nuestra gente en la grada y contando con ese plus, más motivo para hacer un buen trabajo y hacer un buen partido", señaló.

"ES UN PLUS COMPETIR CADA SEMANA CONTRA LOS MEJORES"

Sobre los tres rivales de los 'Hispanos', Casado detalló que Baréin "tiene el hándicap de que no cuenta con todos sus jugadores" por la sanción por parte de la Federación Internacional de Balonmano a cinco de ellos. "Vamos a intentar analizar la plantilla en profundidad, lo más que podamos. Quizás es un rival que abusa más de las individualidades, del uno contra uno y tenemos que estar concentrados en ese sentido", resaltó.

"Eslovenia viene de hacer un Europeo bastante bueno y es capaz de competir con cualquier selección a estos niveles, cuenta con jugadores de experiencia y que hacen un balonmano bastante táctico también y con buenos jugadores, así que es un partido que es bastante peligroso y que será de tú a tú", prosiguió sobre el teórico principal oponente.

Por último, consideró que Brasil "tiene muchos jugadores que han jugado aquí, que conocen la liga, que están jugando en Europa y de mucha calidad individual". "Es un partido que siempre, en los últimos años sobre todo, ha estado siempre muy equilibrado. Ningún partido va a ser fácil, los tres equipos tienen sus características e intentaremos ir día a día centrándonos en el que nos toque en ese momento", sentenció.

Casado vuelve a la selección tras la lesión que sufrió en el pasado Europeo y de la que se encuentra "bien" y "poco a poco ya recuperando todas las sensaciones, mientras que sobre su experiencia en Hungría en un equipo como el Veszprem, reconoce que "el hecho de estar en un equipo de estas características, con lo que conlleva, también coges mucha experiencia".

"Aprendes y entrenas con muy buenos jugadores, juegas una competición muy importante como la Champions y las competiciones nacionales también son complicadas. Lo que más estoy mejorando es la experiencia de estar a estos niveles, competir cada semana contra los mejores siempre te da un plus", añadió al respecto.

Finalmente, el central no esconde que, "personalmente", le hace mucha ilusión el poder vivir sus primeros Juegos Olímpicos. "Estar en unos es algo increíble. Tenemos mucha ilusión puesta en esta semana, mucha, mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de trabajar como estamos trabajando y que salgan las cosas bien. Estamos muy centrados en eso y sólo queda pulir detalles y empezar la competición bien", concluyó.