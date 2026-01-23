Alex Dujshebaev: "Hay que levantar el ánimo para seguir peleando"

Archivo - El jugador de la selección española Álex Dujshebaev durante un partido de la selección española de balonmano- RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de balonmano Alex Dujshebaev apeló a "levantar el ánimo para seguir peleando" en el Europeo que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega, un torneo donde les puede estar faltando "consistencia en los momentos clave" como en las derrotas ante Alemania y Noruega, mientras que Antonio Serradilla dejó claro que seguirán "luchando" por estar en las semifinales mientras sigan "vivos".

"Creo que sobre todo hay que levantarse lo antes posible, intentar volver a la senda que estábamos haciendo durante gran parte de los partidos, intentar concentrarnos en eso, en las cosas que hacemos bien y en corregir también los errores, pero sobre todo levantar el ánimo para seguir peleando", señaló Dujshebaev en declaraciones facilitadas por la RFEBM antes del partido de este sábado ante Dinamarca.

El internacional no ocultó que "el problema" reside que en "hay veces" durante los partidos en los que se van "un poco". "Yo creo que nos falta esa consistencia igual en los momentos clave y saber mantener un poco más de calma, pero creo que todos los partidos los hemos peleado muy bien. Creo que sobre todo hay que seguir por esa línea de no darnos por vencidos, pelear y sobre todo intentar cometer los mínimos errores posibles", subrayó.

De cara al duelo ante Dinamarca, Dujshebaev apuntó que deben "intentar minimizar las pérdidas". "Sobre todo en momentos importantes que no les den opción de correr mucho a ellos y de marcar goles fáciles. Creo que ahí estará una de las claves y estar muy sólidos en la defensa, donde creo que tenemos que dar un pasito adelante en los momentos importantes porque ellos al final son un equipo que ataca muy duro y si estamos juntos podemos ayudarnos más", indicó.

SERRADILLA: "MIENTRAS ESTEMOS VIVOS VAMOS A SEGUIR LUCHANDO"

Por su parte, Antonio Serradilla no olvida que el partido ante Noruega estaba "marcado en rojo" y que debían "haberlo ganado". "Ahora se nos hace el camino mucho más complicado y viene Dinamarca, jugando en casa y un rival muy duro, Francia y Portugal. Creo que al final esto nos va a hacer ver un poco la situación en la que estamos a nivel de las grandes selecciones", advirtió.

El jugador del Stuttgart alemán admitió que están "compitiendo" todos los partidos, pero no esconde que están siendo "un poco inocentes" a la hora de poder matar los partidos. "Creo que es un punto que la selección debe mejorar para poder competir con grandes selecciones", remarcó.

Lo que tiene claro es que no renuncian a poder pelear por las semifinales. "Mientras estemos vivos vamos a seguir luchando, eso lo sabemos. Esto es el ADN de la selección y nadie tiene que tener dudas de que mientras estemos vivos vamos a seguir dando guerra", sentenció.