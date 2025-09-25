Ambros Martín elige sus 'Guerreras' para el inicio de la clasificación al Europeo

Archivo - El seleccionador nacional femenino de balonmano Ambros Martín da instrucciones durante un partido- ANZE MALOVRH / KOLEKTIFF - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, anunció este jueves la lista de jugadoras convocadas para los dos primeros encuentros de la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026 ante Grecia e Israel.

Según indicó la RFEBM, la convocatoria mezcla jugadoras habituales con algunas novedades, destacando el regreso de Maitane Etxeberria después de un tiempo de ausencia. Además, Olaia Luzuriaga, Lucía Prades, Maddi Bengoetxea, y Belén Rodríguez, que debutaron en el doble amistoso ante Eslovaquia de la semana pasada, se mantienen, y regresa Danila So Delgado, que se perdió estos dos partidos por lesión.

Ambros Martín explicó que esta lista es "muy similar a las últimas", aunque con algunos cambios respecto a septiembre por cuestiones de cupo y puntualizó que tanto las convocadas como las ausentes "están preparadas para competir en el Europeo", ya que la puerta de la selección "está abierta en función de los estados de forma y las necesidades del equipo nacional".

Además, el técnico canario celebró el regreso de Maitane Etxeberria y destacó la incorporación de jugadoras jóvenes que "han demostrado interés, ambición y calidad para seguir creciendo y hacer crecer al equipo". "Queremos que todas estén preparadas para ayudar y para ser mejores, porque la clave será el grupo amplio con el que contamos", subrayó.

La convocatoria es la formada por Olaia Luzuriaga (Replasa Beti-Onak) y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera) como porteras, Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera) y Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin) como centrales, Paula Arcos (Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio), Ester Somaza y Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (Gloria 2018 Bistrita) y Belén Rodríguez (KH-7 Granollers), como laterales, Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera), y Lisa Oppedal (AtticGo Elche) y Jennifer Gutiérrez (Gloria 2018 Bistrita) como extremos, y Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera) y Kaba Gassama (Gloria 2018 Bistrita) como pivotes.

España debutará el jueves 16 de octubre a las 20:30h en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto frente a Grecia, mientras que el segundo compromiso será el domingo 19 de octubre a las 17.00 en el Gopass Arena de Bratislava ante Israel.