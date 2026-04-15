Artur Parera, gran novedad en los 'Hispanos' para el 'playoff' de clasificación para el Mundial

Archivo - Jordi Ribera en una imagen de archivo - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, facilitó este miércoles su lista de 18 convocados para disputar ante Israel en Buenos Aires el 'playoff' de clasificación para el Mundial del año que viene en Alemania, con la principal novedad de Artur Parera, pivote del Bada Huesca.

Según informó la RFEBM, los 'Hispanos' se concentrarán el domingo 10 de mayo en Madrid y partirán inmediatamente hacia la capital argentina donde se enfrentarán a ida y vuelta al combinado israelí los días 14 y 16 de mayo.

Para esta cita, Ribera vuelve a contar con la gran parte del bloque que estuvo en el pasado Europeo de principios de año, con Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel) en la portería, y con la gran novedad de Artur Parera para el pivote.

"Seguimos en ese proceso de crecimiento, con un nuevo jugador que va a debutar como es Artur Parera. Está haciendo muy buena temporada y lleva tres años muy buenos, uno en Puerto Sagunto y dos en Huesca. Creemos que puede ser una buena oportunidad, sobre todo en la faceta ofensiva. Siempre intentamos dar la oportunidad a algún jugador joven y creemos que Artur nos puede aportar mucho", apuntó el seleccionador en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El técnico catalán recordó la importancia de estos duelos ante Israel para estar en un Mundial que "es muy importante porque ya hay en juego una plaza para los Juegos Olímpicos y también las clasificaciones para los Preolímpicos". "Son dos partidos que tenemos que encarar con la máxima exigencia, teniendo en cuenta que no vamos a poder jugar en casa", recalcó.

"Israel jugó los dos partidos en Georgia, una selección que había hecho un buen Europeo pese a no ganar, compitiendo muy bien incluso contra Croacia. El hecho de jugar en casa hacía pensar que era favorita, pero Israel jugó con muy buena intensidad y consiguió sacar la eliminatoria", advirtió.

--LISTA DE CONVOCADOS.

-Portería: Sergey Hernández (SC Magdeburg), Gonzalo Pérez de Vargas Moreno (THW Kiel) y Álvaro Pérez (Ademar León).

-Central: Ian Tarrafeta (HBC Nantes).

-Laterales: Imanol Garciandia (Pick Szeged), Álex Dujshebaev (KS Kielce), Marcos Fis (Fraikin Granollers), Petar Cikusa (FC Barcelona), Jan Gurri (Sporting), Antonio Serradilla (TVB Stuttgart) y Agustín Casado Marcelo (HC Montpellier).

-Extremos: Aleix Gómez (FC Barcelona), Kauldi Odriozola (HBC Nantes), Ian Barrufet y Daniel Fernández Jiménez (FC Barcelona).

-Pivotes: Abel Serdio (Wisla Plock), Artur Parera (Bada Huesca) y Antonio Bazán (FC Barcelona).