ASOBAL activa la tercera edición del Hall of Fame con una nueva selección de leyendas - ASOBAL

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

ASOBAL puso en marcha este jueves la tercera edición de su Hall of Fame, una iniciativa ya consolidada como espacio de referencia para preservar y poner en valor el legado del balonmano de élite en España, con la presentación de una nueva selección de leyendas.

Más allá del reconocimiento deportivo, el 'Hall of Fame ASOBAL' busca acercar a las nuevas generaciones las trayectoria, hitos y experiencias de quienes ayudaron a construir la identidad de la competición, destacando sus logros y su impacto en el deporte.

Albert Rocas, David Barrufet, László Nagy, Mateo Garralda, Rafa Guijosa, Raúl González, Luis Miguel López (Periodista), Manolo Cadenas (Entrenador), Manolo Laguna (Entrenador) y Ángel Sabroso (Árbitro) son los nominados a la tercera edición del 'Hall of Fame ASOBAL', seleccionados por la Comisión de Méritos y Recompensas.

De estos diez candidatos, solo cinco serán finalmente incluidos en la tercera generación del salón de la fama, que tras sus dos primeras ediciones ya cuenta con doce emblemas icónicos del talento y la historia de la Liga ASOBAL: Talant Dujshebaev, Enric Masip, Juanín García, Jota Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso, Alberto Entrerríos, Cristina Fernández Piñeiro, Lorenzo Rico, Valero Rivera y Veselin Vujovic.