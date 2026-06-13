El Barça gana con prórroga al Aalborg y accede a la final de la Champions League de balonmano

June 13, 2026, Cologne: Cologne 13.06.2026..Pilka reczna EHF Liga Mistrzow sezon 2025/26 final4 mecz: Aalborg Handbold - Barca --- Handball EHF Champions League season 2025/26 final4.match: Aalborg Handbold - Barca.nz Makuc Domen.Fot. Kacper Staniec - Europa Press/Contacto/Kacper Staniec

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado con prórroga por 32-37 al Aalborg Handbold y se ha metido en la gran final de la Liga de Campeones de la EHF, cuya Final Four se está disputando en Colonia (Alemania), y en ahora esa cita por el título los culés se enfrentarán al Füchse Berlin, verdugo del SC Magdeburg por 35-40 en la otra semifinal.

El Lanxess Arena, como de costumbre, volvió a abrir sus puertas para el torneo cuadrangular que corona al campeón de Europa. Y conociendo ya al vencedor de la primera 'semi', el Barça empezó la siguiente buscando muchas veces a su pivote portugués Luís Frade, que sacó bastantes goles y penaltis para que los blaugranas cogieron una renta de +4 (4-8).

Contribuyó a eso que el Aalborg estuviera cinco minutos sin meter, lo que empañaba las buenas intervenciones de su portero Niklas Landin. Por el conjunto danés, Thomas Arnoldsen era su estilete ofensivo, ya que su estrella Juri Knorr no veía puerta. Esa dinámica hizo que el tanteador hiciese como un acordeón hasta los minutos finales de la primera mitad.

Fue entonces cuando el portero Emil Nielsen y el lateral izquierdo Timothey N'Guessan, junto al lateral derecho Dika Mem, destacaron en un Barça que se marchó al descanso con un 11-15 favorable y que estiró esa ventaja en la reanudación con la misma fórmula de Frade en seis metros.

Aleix Gómez también era letal y los pupilos de Antonio Carlos Ortega llegaron a ir 12-17 arriba, si bien ahí Mads Hoxer despertó en ataque y Knorr tuvo un par de momentos brillantes, marca de la casa, para lanzar la remontada del Aalborg. Por las manos de Arnoldsen pasaban casi todas sus jugadas y él mismo acaparó protagonismo en el polémico desenlace.

A 1:53 de concluir el tiempo reglamentario, y con el marcador en un solo gol de diferencia, los árbitros no estimaron una posible falta en ataque del '7' del equipo danés sobre Ludovic Fàbregas y prácticamente a continuación empató el propio Arnoldsen con un disparo desde fuera del área y que rebotó en el poste adonde se había estirado bien Nielsen.

El Barça malgastó su ataque posterior y dejó segundos en el reloj para otro arreón del Aalborg, que tampoco lo aprovechó e incluso recibió gol de Aleix Gómez al contragolpe sobre la bocina; pero se anuló porque el pase en largo recibido de Nielsen era ilegal, pues el portero culé debía sacar fuera de su área al haberse pitado falta rival en ataque.

Sin embargo, el Barça en la prórroga supo sufrir ante los ataques del Aalborg con portero-jugador; los de Ortega robaron varios balones clave y al descanso de ese tiempo extra disfrutaban de un 30-33 que aumentaron en el segundo periodo de dicha prórroga, siendo Blaz Janc el más hábil tapando líneas de pase y facilitando el avance blaugrana hacia la final.