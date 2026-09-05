Barça-Sporting CP, final de la Supercopa Ibérica de balonmano

Dika Mem intenta un lanzamiento durante el Barça-Oporto de la Supercopa Ibérica 2026 - JL RECIO/RFEBM

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça se medirá al Sporting de Portugal por la conquista de la Supercopa Ibérica, cuya edición 2026 se está disputando en el Instituto Ferial de Vigo después de imponerse por 39-37 al Oporto, mientras que el equipo lisboeta evitó la final española al batir por 31-29 al IRUDEK Bidasoa Irún.

El conjunto blaugrana tuvo que sudar más de lo esperado en la primera semifinal, la cual dominó casi siempre y que parecían tener encarrilada al descanso (22-17). Sin embargo, el Oporto no se vino abajo y fue capaz de reengancharse al duelo (25-22), lo que motivó otro arreón de los de Carlos Ortega. Con el equipo portugués apretando de nuevo en busca de la remontada una tarjeta roja a Miguel Oliveira por una falta sobre Petar Cikusa minó sus opciones.

El Barça se enfrentará por este título al Sporting Portugal que se impuso por un apretado 31-29 al IRUDEK Bidasoa Irún y gracias a una gran segunda parte donde pudo remontar y acabar con la resistencia del equipo vasco.