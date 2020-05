El Bera Bera celebra el "bien merecido" título de Liga Guerreras Iberdrola

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Super Amara Bera Bera ha celebrado este lunes el "bien merecido" título de la Liga Guerreras Iberdrola, que ha sido concedido al conjunto donostiarra después de que la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) decidiese dar por terminadas las competiciones ligueras por la pandemia de coronavirus.

"Nos hubiese encantado que este título nos lo hubiesen dado en la pista, pero llevábamos una trayectoria buenísima sin haber perdido partido y creo que lo tenemos bien merecido. Lo celebraremos vía conferencia y ya nos juntaremos para disfrutarlo de mejor manera", señaló la responsable del Bera Bera, Tati Garmendia, en un comunicado del club.

Así, la dirigente se mostró "satisfecha y contenta" con la decisión adoptada por la Comisión Delegada de la RFEBM. "Llevamos trabajando desde finales y de julio, son muchos meses y prácticamente un 75% de la liga jugada como para que se declare desierta la competición", apuntó la exinternacional española.

Por su parte, el entrenador del equipo, Imanol Álvarez, resaltó que esta ha sido una temporada "de mucho trabajo y mucha regularidad". "Si queremos ser justas, si alguien merece ganar este título, somos nosotras, aunque no sea del modo habitual", declaró.

"No es la manera en que nos hubiera gustado ganarla, nos hubiera gustado hacerlo en el campo. Tampoco va a ser la manera de celebrarlo, porque no vamos a estar juntos y no poder celebrar el equipo el título como se merece", prosiguió el técnico, que conquista su segundo título liguero tras el de 2014 y su sexto título con el equipo donostiarra: dos ligas, dos Copas (2014 y 2019) y dos Supercopas (2013 y 2018).

"Quiero dedicárselo primero a las jugadoras que han estado trabajando muchísimo desde julio, siempre con ilusión, después al equipo técnico y después a todo el club", aseguró. "Ahora vemos la luz al final del túnel, pero creo que nos queda lo más difícil, estos pasos que nos quedan para volver a la normalidad los tenemos que hacer despacio", dijo sobre el estado de alarma y la desescalada del confinamiento.

Este lunes, la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEBM aceptó la propuesta de la Junta Directiva de dar por terminadas las competiciones por la pandemia de coronavirus y determinó que el Barça y el Super Amara Bera Bera fuesen proclamados campeones de la Liga Sacyr ASOBAL y la Liga Guerreras Iberdrola, respectivamente.

Teniendo en cuenta la clasificación tras la última jornada disputada, el cuadro vasco revalida el título -sexto en su historia- y se asegura un billete para la EHF European League, igual que el Balonmano Elche como segundo clasificado. Liberbank Gijón y Mecalia Atlético Guardés, tercer y cuarto clasificados, irán a la EHF European Cup. El criterio de adjudicación de las plazas para la disputa de competiciones continentales ha sido "la clasificación al término de la primera vuelta".