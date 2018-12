Carmen Martín: "Tenemos el objetivo de intentar plaza olímpica, todas queremos estar en los Juegos"

Publicado 30/11/2018 18:36:08 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La extremo de la selección española Carmen Martín no quiere hablar de medallas en el Europeo de Francia, aunque sí pone el objetivo en conseguir "plaza olímpica" porque todas "quieren" estar en Tokio, pero reconoce que tiene nervios porque "hay inexperiencia", sin embargo está "encantada" con la gente joven ya que vienen con "actitud muy positiva".

"No nos gusta hablar de medallas o podio, nosotras vamos partido a partido. Sí que es verdad que hay el objetivo común de intentar plaza olímpica porque todas queremos estar en los Juegos. Es un campeonato que nos da la oportunidad para ello y es un objetivo de todo el equipo", confesó Carmen Martín en una entrevista a Europa Press antes de viajar a Francia, donde lograr el oro sería "continuar y no parar" de escribir la historia.

No obstante, la almeriense admitió que le "encantaría ganar una medalla" y todas están enfocadas en "ese objetivo" en un torneo para el que "siempre hay muchísimos nervios". "Igual no es por ti, pero sí por tus compañeras, hay mucha inexperiencia. Tenemos algunas chicas que va a ser su primer campeonato", recordó.

"Tenemos que hacer las cosas bien y estamos jugando muy bien, espero que las cosas salgan bien", añadió sobre una juventud e inexperiencia del equipo por la que, como capitana, no está "preocupada", aunque sí les puede "costar" adaptarse al "balonmano físico y completamente distinto" que se juega en el extranjero, ya que muchas internacionales juegan en la Liga Guerreras de Iberdrola, "más agresivo pero no tan físico".

"CONCENTRADAS, VAMOS A SER UN RIVAL MUY DURO PARA TODO EL MUNDO"

Para la extremo, la clave será no tener "esos bucles o momentos más complicados durante los partidos", porque en 60 minutos "siempre sueles tener 10 que no son muy buenos". "No tienen por qué ser seguidos, pero si somos capaces de ajustar dentro de esos momentos más flacos que podamos tener, va a ser un factor muy positivo", comentó como una de las claves, aunque la defensa también es importante y algo que "siempre" ha caracterizado a las 'Guerreras'.

"Si estamos concentradas vamos a ser un rival muy duro para todo el mundo, porque le ponemos mucha intención, somos muy agresivas, parece que no estamos, pero al final llegamos porque somos muy rápidas. Jugamos un estilo muy distinto que es difícil de adaptar para las selecciones de otros países", añadió respecto al factor defensivo.

Carmen Martín reconoce que Noruega es "la principal candidata a ser favorita". "Siempre ha brillado por su regularidad, siempre ha estado en podio", analizó, aunque, como capitana, opina que "España tiene muchas opciones para estar ahí".

"NO ME ESTÁ COSTANDO ASUMIR EL ROL DE CAPITANA"

"Es cierto que como capitana asumo otras responsabilidades que con anterioridad no tenía que asumir. Son roles distintos, te intentas adaptar y sobre todo ayudar a la gente más joven que está un poco más perdida, al final los entrenadores tienen muchas cosas que hacer. No me está costando mucho asumir ese rol y las chicas son unos amores, me hacen muchísimo caso", afirmó como estandarte del equipo.

Con 210 partidos como internacional y 715 goles, Carmen Martín es toda una institución en el balonmano y sirve de ejemplo para las generaciones que vienen, algo que le "llena de orgullo" y está "encantada con la gente joven" que viene con "actitud positiva", que coincide con "los valores de la selección".

"Vienen con muchísima ilusión, son gente superhumilde, muy receptivas, no se toman mal las críticas, porque al final entre nosotras tenemos que ser muy críticas para mejorar. Para que el grupo funcione hay que ir de frente y todas a la misma meta", añadió.

"EL CAMBIO GENERACIONAL ES NATURAL, ES LEY DE VIDA"

Aún así, la extremo echa "de menos" a las compañeras con las que ha pasado "tantos años", pero entiende que "tiene que haber un cambio generacional". "Es natural, es ley de vida", admitió. "La gente joven empieza a entrar y necesita coger experiencia de la gente veterana para ir convirtiéndose en ese tipo de jugadoras que nosotras ya somos", agregó en relación a la evolución que se está produciendo en la selección.

Tras siete temporadas fuera de España, jugando en Eslovenia, Rumanía y Francia, Martín confesó que "muchas veces" se le "pasa por la cabeza" volver a la liga nacional. "Todavía tengo muchos años de balonmano, no tengo prisa por retirarme, pero poder hacer lo que más te gusta en tu casa es una pasada y que encima te paguen por ello es increíble", reconoció.

"Estar en el extranjero te aporta mucho para aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, relacionarte con nacionalidades distintas. Aprendes mucho a posicionarte en las culturas de otra gente y estoy muy feliz por eso. Pero sí que son siete años y al final piensas mucho en casa, estar cerca de los tuyos y levantarte por la mañana y decir buenos días", comentó.

Pero lo cierto es que está muy a gusto en Niza, donde la tratan como una estrella mundial. "Tengo mucha suerte, en todos los equipos en los que he estado por normal general he acabado muy bien", señaló. No ocurrió lo mismo con Itxako, donde en el 2012 les "dejaron de pagar a mitad de temporada" y lo pasaron "mal". "Que veas que es tu trabajo, no estás pidiendo nada, es tu dinero... Así que es más complicado acabar bien con esos equipos en los que hay esos problemas", admitió.

"Estamos viviendo un momento muy grande en el deporte femenino, pero yo creo que cada vez que el tiempo va pasando, la sociedad va mejorando, la igualdad de género está cada vez mas en equilibrio", remarcó la andaluza en relación a la progresión en igualdad a través de todas las herramientas de las que se disfruta ahora.

Para Martín, "es mucho mérito para la gente que no ha podido llegar o ha llegado y se ha quedado en el camino o han ganado y no se le ha dado la misma repercusión". "Pero antes no existía el mismo marketing, publicidad, medios de comunicación, redes sociales. Creo que es natural y hoy en día las cosas son mas sencillas en cierto modo", concluyó.