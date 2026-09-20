España, campeona del mundo en balonmano en silla de ruedas por primera vez en su historia

España, campeona del mundo en balonmano en silla de ruedas. - RFEBM / X. SOLANAS

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de balonmano en silla de ruedas ha conquistado este domingo el IV Campeonato del Mundo de esta modalidad con equipos mixtos, disputado en Granollers (Barcelona), gracias a su victoria por 9-13, 17-5 y 5-6 en la final contra la selección de Japón.

Los pupilos de Óscar Perales dieron pronto un golpe sobre la mesa y eso minimizó al equipo nipón. Primero Agustín Alejos y más tarde Lorenzo Edjang guiaron con sus goles al conjunto español hacia ganar el primer set en el Palau d'Esports, pero la segunda manga mostró a un adversario arrollador y que aprovechó su aguante físico para empatar el encuentro.

La inercia favorable a Japón siguió al iniciar el tercer y definitivo set, pero España levantó al público cuando, con 3-0 en contra, hizo gala de pundonor para remontar, defender su ventaja con alma y, a la postre, conquistar el título mundialista por primera vez en toda su historia.