Las Federaciones de Balonmano de España y Rumanía firman un convenio de colaboración. - RFEBM

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha establecido un convenio de colaboración con la Federación Rumana de Balonmano (FRH) para facilitar "la disputa de amistosos entre ambos países" y también "el intercambio de entrenadores y árbitros" de ambos entes federativos.

Así lo indicó este viernes la RFEBM después de que su presidente, Francisco Blázquez, firmase dicho convenio junto con Constantin Din, presidente de la FRH, en la sede que tiene en Bucarest el Comité Olímpico de Rumanía, en presencia de su máximo mandatario, Mihail Covaliu, y del presidente de la Agencia Nacional de Deportes, Bogdan Matei.

"El documento, entre otros puntos, establece un intercambio activo entre ambos organismos en materia técnica, con programas de trabajo desde el punto de vista técnico; así como en materia administrativa y metodológica; y en materia arbitral, considerando el intercambio de colegiados y el trabajo conjunto a través de cursos y seminarios", señaló la propia RFEBM en su comunicado oficial.

El documento "abre la posibilidad de organizar campamentos de entrenamiento conjuntos, así como la posibilidad de cooperar en la organización de competiciones o partidos de carácter amistoso", según añadió el mismo texto de prensa.

"Finalmente, considera el intercambio de conocimientos desde el punto de vista legal y disciplinario, aplicado al balonmano, así como la organización de seminarios y cursos conjuntos en esta materia", subrayó la nota.

La rúbrica de este convenio, acorde a la RFEBM, "se enmarca dentro" de su "estrategia global de Relaciones Internacionales", la cual "durante los últimos años ha hecho posible que España colabore con numerosos países de todos los continentes", según concluyó la nota citando los casos de Polonia, Eslovaquia, Argentina, Arabia Saudí e Irán.