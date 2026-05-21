Granollers acogerá en septiembre el Mundial de Balonmano en Silla de Ruedas

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) ha concedido a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) la organización del IV Campeonato del Mundo de Balonmano en Silla de Ruedas, que se disputará del 14 al 21 de septiembre de 2026 en la localidad barcelonesa de Granollers.

Según indicó la RFEBM, este anuncio "supone un hecho histórico", dado que el Campeonato del Mundo de esta modalidad nunca se había celebrado en Europa, y con esta designación "la IHF subraya su confianza" en el organismo que preside Francisco V.Blázquez, fortalecida en los últimos años con otros eventos y con el futuro Mundial Femenino en 2029.

La federación ha decidido nombrar sede única de esta cita a Granollers "fruto de su experiencia en la organización de muchos" otros eventos como los Juegos Olímpicos en Barcelona 1992, el Campeonato del Mundo de Balonmano Masculino en 2013, o de Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino en 2021.

"Somos una ciudad con capacidad para acoger y organizar grandes eventos. Referentes en balonmano. Seremos la primera ciudad europea donde se disputará este campeonato y lo esperamos con mucha ilusión", celebró al alcaldesa de la ciudad vallesana, Alba Barnusell.