Guardiola: "Hay que tener muy en cuenta el contragolpe de Alemania"

Publicado 10/01/2020 18:37:43 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Gedeón Guardiola describió como "muy complicado" el partido de este sábado ante Alemania, dentro del Grupo C en el Campeonato de Europa de balonmano, y subrayó que él y sus compañeros deberán "tener muy en cuenta" el contragolpe de sus rivales.

"Hay que tener muy en cuenta su contraataque porque tienen una buena defensa y portería, y tenemos que controlar los unos contra uno que tienen, el que son capaces de hacer lanzamientos de 9 y 10 metros y su buen juego con el pivote", expresó Guardiola en a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El pivote no olvida que el combinado alemán "es uno de los más exigentes de este primer grupo". "Si queremos tener opciones para la segunda fase hay que ganar a Alemania, que es el que más peso tiene, pero será un partido muy complicado", admitió.

"Nosotros tenemos que hacer una buena defensa, hacer goles en contraataque, y en ataque leer bien la defensa porque podemos conseguir espacios tras sus defensores porque individualizan su defensa", añadió el alicantino.

Finalmente, Guardiola analizó el criterio arbitral tras las tarjetas rojas mostradas a Jorge Maqueda y a Viran Morros ante Letonia, durante la primera jornada. "Que no sea solo para el principio del campeonato ni para nosotros; que, si se mantiene, sea hasta el final. Las de ayer son dos acciones que suelen pasar muy a menudo y, si no se tiene el vídeo, no hubiesen sido roja directa", remarcó.