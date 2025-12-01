Las 'Guerreras' buscan dos puntos vitales

Archivo - Paula Arcos con la selección española femenina de balonmano - J.L. RECIO/RFEBM - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano inicia este martes ante la Serbia de José Ignacio Prades (15.30 horas/Teledeporte) la segunda fase del Campeonato del Mundo 2025, que se está disputando en Alemania y Países Bajos, con la intención de apuntarse dos puntos vitales en la lucha por alcanzar las eliminatorias.

El holgado triunfo del domingo ante Montenegro (26-31), con la capitana Alicia Fernández como principal referencia ofensiva con ocho tantos -que la convirtieron en 'MVP' del choque-, permitió a las 'Guerreras' dejar atrás la derrota ante Islas Feroe (25-27) y regresar a un camino victorioso que iniciaron en el debut frente a Paraguay (26-17).

Estos resultados les auparon al liderato del Grupo D, y ahora acuden con dos puntos al Grupo 2 de la 'Main Round', donde se medirán, además de con las balcánicas, con Islandia y con Alemania, que ha ganado todos sus partidos de la ronda preliminar. Montenegro e Islas Feroe, a los que ya no volverán a medirse, completan un grupo en el que solo dos combinados pasan a cuartos de final.

En el Westfalenhalle de Dortmund, que acogerá estos tres trascendentales compromisos, España espera seguir confirmando su mejoría y ganar confianza ante un viejo conocido: José Ignacio Prades, exseleccionador español y exsegundo técnico de Ambros Martín.

El de Petrer se cruzará en el camino de sus expupilas en busca de la tercera victoria en el torneo para Serbia, a la que solo pudieron frenar las anfitrionas (31-20) después de superar a Uruguay (31-19) y a Islandia (27-26). Precisamente, os dos preparadores ya se enfrentaron hace unos días en un amistoso en la Posten Cup de Noruega que cayó del lado español (27-29).

"Va a ser, si cabe, más complicada que la primera fase, con rivales ya de más entidad, en el sentido en que todos los que estamos aquí tenemos un nivel muy parejo. Quizá exceptuando a Alemania, que por jugar en casa el factor público les da cierta ventaja", señaló Ambros Martín en la previa del encuentro.

Mientras, Alicia Fernández rememoró el último precedente ante el cuadro balcánico. "Fue un partido que allí nos costó mucho. Tuvimos que remontar un resultado. Creo que ellas también prepararán el partido mejor. José está allí y nos conoce, así que tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión otra vez", advirtió.

Tras el duelo de este martes, las 'Guerreras' se medirán el jueves con las islandesas, que proponen un ritmo muy alto y un estilo directo muy en la línea del balonmano nórdico y parecido al de Islas Feroe. Por último, el sábado afrontarán un reto mayúsculo frente a Alemania, favorita del grupo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Wiggins (P), Prades (P), Morales (P); Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

SERBIA: Risovic (P), Petkovic (P), Radosavljevic, Krpez-Slezak, Lazic, Tabak, Abgaba, Janjusevic, Mitrovic, Kocic, Jovovic, Skrobic, Radevic, Cvijic, Garovic y Vukjalovic.

--PABELLÓN: Westfalenhalle.

--HORA: 15.30/Teledeporte.