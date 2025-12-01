Ambros Martín: "Debemos tener la mentalidad y la concentración que tuvimos contra Montenegro"

Archivo - Ambros Martín, seleccionador español femenino de balonmano - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de balonmano, Ambros Martín, ha asegurado que deben tener "la mentalidad y la concentración" que tuvieron el domingo contra Montenegro para afrontar este martes el primer partido de la Ronda Principal ante Serbia (15.30 horas), y cree que esta nueva fase ofrece "un nivel muy parejo", sacando a Alemania.

"(La segunda fase) Va a ser, si cabe, más complicada que la primera fase, con rivales ya de más entidad, en el sentido en que todos los que estamos aquí tenemos un nivel muy parejo. Quizá exceptuando a Alemania, que por jugar en casa el factor público les da cierta ventaja", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Además, analizó la variedad de estilos del Grupo 2 de la Ronda Principal. "Tenemos dos equipos nórdicos, Feroe e Islandia, con un estilo de juego diferente y muy rápido, y dos equipos balcánicos también muy parecidos entre ellos, con muchísima fortaleza física. Similar a lo que vivimos ayer con Montenegro", apuntó.

En otro orden de cosas, el técnico canario desgranó a su rival de este martes, dirigido por el exseleccionador español José Ignacio Prades. "Son equipos con mucha envergadura, jugadoras con experiencia que han reclutado especialmente para este campeonato, y además con un entrenador español, un amigo. Va a ser un partido complejo", avisó.

Por último, Martín recalcó las claves para afrontar este duelo. "Tenemos que continuar con los parámetros de juego, pero sobre todo con la mentalidad y la concentración que tuvimos contra Montenegro. Ser conscientes de que habrá momentos complicados y que tenemos que estar capacitadas para sobreponernos y mantener la concentración muy alta durante todo el partido", finalizó.

Por su parte, la capitana de las 'Guerreras', Alicia Fernández, explicó que llegan a la cita con "buenas sensaciones". "Esperemos que esta racha siga, pero para la siguiente fase solo tenemos que pensar en el partido de mañana, prepararlo, salir a competir y dar la imagen que dimos ayer", indicó.

Sobre Serbia, recordó que en el precedente anterior les costó "mucho" ganarle. "Tuvimos que remontar un resultado. Creo que ellas también prepararán el partido mejor. José está allí y nos conoce, así que tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión otra vez", manifestó, antes de analizar a Islandia y Alemania. "Islandia es un equipo que se asemeja más a Islas Feroe, con un juego diferente. Y Alemania, estando en casa, creo que quizá es la favorita del grupo", expresó.

La gallega advirtió también de lo que deben tener claro para poder ganar. "Tenemos que aprender de los errores que cometimos. Ayer encontramos el camino: la imagen, el espíritu, la lucha, el equipo... Eso es lo que se tiene que ver en lo que nos queda por delante", concluyó.