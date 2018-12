Las 'Guerreras' avanzan debilitadas en el Europeo

Actualizado 05/12/2018 23:07:35 CET

España cae con estrépito ante Hungría y pasan sin puntos a una complicada lucha por semifinales

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La selección española de balonmano femenino sufrió una contundente derrota (32-26) ante Hungría este miércoles, en la última jornada del Grupo C que cierran terceras, con la cual avanzan a la segunda fase del Europeo de Francia pero sin puntos, un complicado camino para lograr el billete a la lucha por las medallas.

Las 'Guerreras' no tuvieron su día. La defensa abandonó a las de Carlos Viver, a remolque durante todo el partido en L'Axone de Montbéliard, y de ahí la precipitación que impidió organizar un partido clave. España llega al Grupo II de la segunda fase sin puntos, porque no cuenta su victoria ante la eliminada Croacia, un hándicap que evitaron las húngaras con los dos puntos.

España tendrá que hacer borrón, para buscar el milagro o al menos dar el salto de calidad que busca en un proyecto de renovación. La segunda derrota del Europeo, tras la dramática con Holanda, olvidó el gen guerrero de un equipo obligado a reaccionar. En la 'Main Round' esperan las clasificadas del Grupo D, Rumanía con 4 puntos, Alemania con 2 y la temida Noruega más herida que nunca (0).

A las de Viver no les salió nada y les tocó ir a remolque en una 'final' por esos dos puntos, mal día para no sacar el potencial que atesora el nuevo plantel de 'Guerreras'. España no defendió y en un intercambio de ataques en el primer tiempo salió mal parada por la mayor efectividad húngara. Diez goles entre Schatzl y Hafra por el flanco derecho, y otros cuatro de Planeta, ejecutora de los penaltis, no tuvieron respuesta.

A las españolas se les complicó el partido metidas casi en su área, hundida en un 6:0 inofensivo, como en las seis pérdidas. Y eso que parecía encontrar respuesta el equipo de Viver, que del 4-2 inicial pasó al 4-5. Ni Merche, que comenzó como titular, ni Silvia Navarro, lograron tampoco dar algo de alivio con sus paradas (12-8).

ESPAÑA NO REACCIONA

Nerea Pena y Carmen Martín detectaron la crisis y buscaron tirar del carro, pero España pasaba por los peores minutos del torneo (19-14). Una crisis que se confirmó tras el descanso, con un 6-1 de parcial que elevó a 10 goles la diferencia para Hungría. Viver buscó soluciones en la rotación y los tiempos muertos, pero las 'Guerreras' parecían dar por perdido el día.

Las pérdidas siguieron lastrando, y la defensa no llegó a pesar de que Silvia Navarro volvió con paradas. Planeta demostró su calidad más allá de los siete metros, con una España fuera del partido como en el primer acto. La desventaja, en inferioridad por un cambio mal hecho, llegaba a los 11 goles a 15 minutos del final (30-19).

Carmen Martín volvió a ejercer de líder, con buenas acciones también de Soledad López, para maquillar los goles de desventaja por si lo necesitan las cábalas. Esas cuentas no siempre se cumplen y que en Francia van en contra de las 'Guerreras'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HUNGRÍA, 32 - ESPAÑA, 26. (19-14, al descanso).

--EQUIPOS.

HUNGRÍA: Biro (p), Kiss (p), Kovacs (3), Kovacsics (3), Tovizi, Schatzl (5), Szalai, Orban, Palos-Bognar (1), Meszaros (1), Planeta (8), Kazai, Hafra (5), Lukacs (4), Toth (2) y Lacatos.

ESPAÑA: Silvia Navarro (p), Mercedes Castellanos (p); Carmen Martín (6), Silvia Arderius (1), Eli Cesáreo, Jénnifer Gutiérrez, Paula García, Nerea Pena (2), Lara González, Soledad López (5), Alicia Fernández (2), Ana Isabel Martínez, Almudena Rodríguez (2), Ainhoa Hernández (3), Paula Valdivia (2) y Mireya González (3).

--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 3-2, 5-5, 9-7, 12-8, 14-11, 19-14, --descanso--, 21-15, 25-17, 28-18, 30-20, 31-23, 32-26.

--ÁRBITROS: Mosorinski (SRB) y Pandzic (SRB). Excluyeron dos minutos a Tovizi (2), Planeta y Szabo por parte de Hungría. Y a Cesáreo y Paula García en España.

--PABELLÓN: L'Axone, en Montbéliard.