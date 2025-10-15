Las 'Guerreras' inician el camino al Europeo 2026 en Puerto de Sagunto

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano empieza este jueves la fase de clasificación para el Europeo 2026 con el primer partido de su Grupo 6 frente a Grecia, el cual jugarán de locales en el Pabellón Polideportivo Municipal de Puerto de Sagunto.

Las 'Guerreras' inician el camino al próximo torneo continental, donde esperan recuperar el terreno perdido en el escaparate internacional, con un ojo en el Mundial que acogerán Alemania y Países Bajos entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre.

Las de Ambros Martín, que apuran la puesta a punto para el torneo del próximo mes, quieren empezar bien una fase de clasificación que les medirá también a Austria e Israel. Sagunto acogerá por sexta vez un encuentro de las 'Guerreras', un equipo que continúa con la renovación junto a veteranía. Alicia Fernández, que cuenta con 110 partidos con España, encabeza a un grupo de jóvenes promesas como Lyndie Tchaptchet, Carmen Arroyo, Elba Álvarez y Lucía Prades.

"Es la primera jornada del clasificatorio para el Europeo que se celebrará en varios países, y Grecia, aunque no sea un rival muy conocido, está acostumbrada a competir en este tipo de fases. Lo importante es centrarnos en nosotras mismas y en seguir mejorando de cara al Mundial", dijo Martín en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Queremos poner en práctica situaciones que venimos entrenando y ver cómo responde el equipo en competición oficial. También será el debut oficial de varias jugadoras jóvenes que están creciendo mucho en sus clubes y que ahora dan un paso importante con la selección", añadió, agradeciendo el apoyo de Sagunto.