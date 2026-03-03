Las 'Guerreras' inician la era de Joaquín Rocamora con un doble duelo ante Austria

La selección española femenina de balonmano - ANZE MALOVRH - KOLEKTIFF

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano afronta este miércoles en Viena ante Austria (18.00 horas) la tercera jornada del Grupo 6 del clasificatorio para el Campeonato de Europa 2026, el primero de los dos duelos que las 'Guerreras' vivirán esta semana ante el combinado centroeuropeo y que supondrá el debut de Joaquín Rocamora como seleccionador femenino español.

En el Sport Arena Wien de la capital austriaca, se pondrá en juego el liderato en solitario del grupo. Ahora mismo, España y Austria llegan empatadas a cuatro puntos tras ganar sus dos primeros partidos de la fase -las españolas superaron a Grecia (35-15) y a Israel (22-38) en octubre-. El segundo asalto entre ambas llegará el sábado (19.30 horas) en Algeciras (Cádiz).

A falta de cuatro encuentros para cerrar la fase, el doble duelo ante las austriacas resultará vital para las aspiraciones españolas. La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Internacional de Manzanares de hace un año, donde España logró el trofeo (32-25). Además, las 'Guerreras' han ganado ocho de los diez duelos oficiales ante ellas, cosechando también un empate y una derrota.

El partido, que podrá seguirse en directo a través de la EHF TV, servirá para comprobar el crecimiento competitivo y, sobre todo, para desvelar las nuevas ideas de Joaquín Rocamora, que se estrena como seleccionador tomando el relevo de un Ambros Martín que se despidió tras el Mundial de 2025.

Por otra parte, la Federación Europea de Balonmano ha aplazado el Israel-Grecia, el que debían celebrar este miércoles en Rishon-Le-Zion las otras dos integrantes del grupo de las 'Guerreras', debido a la situación actual en Oriente Medio y a cuestiones de seguridad relacionadas con el tráfico aéreo. La nueva fecha y sede se anunciarán próximamente.

"El primer enfrentamiento lo afronto con mucha ilusión. Soy conocedor de que no es lo mejor afrontar un partido internacional con dos o tres entrenamientos, pero espero que esas sesiones nos sirvan para poder afrontar el partido de la mejor manera posible", explicó Rocamora sobre su debut.

Además, afirmó que Austria es una selección "de nivel medio a nivel europeo". "Hemos visto que en los últimos años han perdido varios encuentros, pero entendemos que vienen con una base de trabajo y con una misma seleccionadora", apuntó. "Hay que tener cuidado sobre todo con Johanna Reichert, que es una de las máximas goleadoras a nivel continental en los últimos años y que está jugando muy bien", indicó.

"No va a ser un partido sencillo y vamos a necesitar ser dominadoras de los espacios. Lo afrontamos con la ilusión de saber que estamos en un nuevo ciclo y que depende de nosotras la imagen que demos", manifestó el técnico andaluz.

Por su parte, la internacional Danila So Delgado augura "un duelo interesante". "A pesar de que Austria tiene algunas bajas, es una selección bastante joven como la nuestra y va a estar interesante el partido, en mi opinión, sobre todo jugando en su casa, que evidentemente se sentirán más fuertes que cuando nos toque jugar en Algeciras", expresó.

Por último, valoró la nueva etapa con Rocamora al frente. "Yo esta nueva etapa la afronto con ganas, porque ya he trabajado anteriormente con Joaquín y la experiencia que tuve fue buena. A nivel deportivo creo que es un entrenador que nos va a aportar muchísimo", explicó. "Yo solo pido tanto al cuerpo técnico como a las chicas que intentemos confiar en el proyecto y que sigamos creyendo en que el equipo tiene las posibilidades de hacer cosas buenas y bonitas", concluyó.