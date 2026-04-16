Las 'Guerreras' se medirán a Dinamarca, Turquía y Grecia en el Europeo de este año

Archivo - La selección española femenina de balonmano - ANZE MALOVRH - KOLEKTIFF - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano se enfrentará con Dinamarca, Turquía y Grecia en la fase preliminar del Campeonato de Europa 2026, tal y como deparó el sorteo celebrado este jueves en Katowice, Polonia.

Las 'Guerreras', que el pasado fin de semana completaron el pleno de victorias en la fase de clasificación, quedaron encuadradas en el Grupo C del Europeo que se disputa del 3 al 20 de diciembre en cinco países anfitriones, junto a Dinamarca, Turquía y Grecia.

El combinado nacional dirigido desde febrero por Joaquín Rocamora disputará esta primera fase en la ciudad de Antalya (Turquía), sede del Grupo C. España iniciará su participación el 3 de diciembre ante Dinamarca, se medirá a Grecia el día 5 y cerrará la fase preliminar frente a Turquía el 7.

Las 'Guerreras' tuvieron un exigente sorteo, ya que se medirán a la poderosa Dinamarca, vigente subcampeona continental; una de las anfitrionas como es Turquía y una Grecia que disputará por primera vez en su historia una fase final del Campeonato de Europa.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Main Round, que se disputará en dos sedes distintas: Cluj-Napoca, donde iría España, y Katowice. "Estando en el bombo 2 era obvio que íbamos a tener uno de los rivales más potentes, y en este caso es Dinamarca, la favorita del grupo", dijo Rocamora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Además, el seleccionador nacional apuntó al factor público de las turcas y ni mucho menos se fío de Grecia. "Lo más importante es que nos centremos en nosotras mismas. Venimos de varios años sin lograr quizá los resultados que todo el mundo esperaba y creo que tenemos por delante seis o siete meses para prepararnos mejor y llegar bien a esta cita continental", apuntó.