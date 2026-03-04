Las 'Guerreras' remontan a Austria en el debut de Rocamora

Archivo - Danila So Delgado - Europa Press/Contacto/Martin Pitsch - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano superó (24-29) a la de Austria este miércoles en la tercera jornada del Grupo 6 del clasificatorio para el Campeonato de Europa 2026 disputado en Viena, donde se estrenó la era de Joaquín Rocamora.

El nuevo técnico de las 'Guerreras' celebró una buena victoria en su debut gracias a la gran segunda mitad de las suyas en el Sport Arena Wien de la capital austriaca. La portera local Lena Ivancok fue la pesadilla del ataque de una España que fue de menos a más, soltó los nervios y recuperó su gen competitivo.

Después de un 12-10 al descanso, la dos veces subcampeona de Europa encontró efectividad y dio la vuelta al marcador con autoridad. El triunfo, a refrendar el sábado en Algeciras de nuevo contra Austria, da el liderato en solitario a España con tres victorias, seis puntos, por los cuatro de las austriacas.

Las 'Guerreras', con el objetivo de ese primer puesto camino al próximo Europeo, se vieron perjudicadas por las exclusiones en el primer tiempo, por muchas pérdidas y por el 50% de paradas que cosechó Ivancok. Maddi Aalla Rotaetxe también ayudó bajo palos a que la desventaja española no fuera mayor tras la primera media hora.

Danila So Delgado, quien terminó con siete goles, y Alicia Fernández tiraron del cuentagotas con el que anotaron las de un Rocamora que pedía paciencia a las suyas. Tras el descanso, el nuevo seleccionador, que tomó el relevo de un Ambros Martín que se despidió tras el Mundial de 2025, logró hacer funcionar a España.

Las 'Guerreras' cambiaron el guion con un fuerte regreso de vestuarios y en apenas diez minutos dieron la vuelta al marcador. Las locales quedaron fuera de combate, más si cabe con la expulsión de Ines Ivancok-Soltic, su mejor artillera con siete goles, a diez minutos del final. España también se quedó sin So Delgado, pero Alicia, María O'Mullony, Lyndie Tchaptchet y Paula Arcos contribuyeron a una gran remontada en Viena.