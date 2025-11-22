Las 'Guerreras' remontan sensaciones contra Serbia de cara al Mundial

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano venció (27-29) a la de Serbia este sábado en su segundo partido en la Posten Cup, un paso al frente en juego y sensaciones para mejorar la puesta a punto de cara al inminente Mundial.

Las de Ambros Martín, que perdieron el viernes contra la anfitriona Noruega con claridad, cambiaron de inercia en el segundo tiempo ante las serbias para remontar un exigente test para el Mundial de la próxima semana. El último será este domingo contra Hungría, con el seleccionador buscando la lista definitiva.

Tras el descanso, las 'Guerreras' ajustaron su defensa con un 5:1 que permitió varias recuperaciones de balón clave y España pudo jugar en velocidad con la actuación destacada de Alicia Fernández, Kaba Gassama, Paula Arcos y Danila So Delgado.

Serbia había dominado la primera parte, aprovechando los errores de lanzamiento de España y la velocidad de sus transiciones, lideradas por Skrobic, Jovovic y Cvijic, para cerrar el primer tiempo 15-13 a su favor.

España se enfrentará a Hungría este domingo a las 14.00 en el último partido de la Posten Cup antes de viajar a Alemania para iniciar el Campeonato del Mundo 2025. Hungría llega en un gran momento, reforzada por su tercer puesto en el Europeo 2024 y una generación joven liderada por Petra Simon.