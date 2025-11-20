Noruega se le hace muy grande a las 'Guerreras' en su casa. - KENNETH MCDOWELL / DWP

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha empezado este jueves su participación en la Posten Cup con una derrota ante Noruega por 41-19 en Straume, sin demasiada capacidad de reacción en un partido dominado por el conjunto anfitrión desde los primeros compases.

Sobre la cancha del Sotra Arena, en lo que era el primero de los tres test previos al Campeonato del Mundo, las 'Guerreras' mantuvieron al inicio el equilibrio en el marcador gracias a las paradas de Nicole Wiggins y algunos goles de Alicia Fernández, Ona Vegué y Paula Arcos.

Sin embargo, la defensa noruega y la eficacia de Eli Marie Raasok bajo palos frenaron el despliegue del equipo español, que encadenó más de diez minutos sin anotar y eso permitió a su adversario ampliar la renta hasta el 23-6 del descanso. En la segunda mitad, España retornó con dos goles consecutivos y buscó una mayor continuidad en su ataque.

Alicia Fernández asumió la dirección del juego, Lucía Prades firmó buenas paradas y jugadoras como Paula Arcos, Danila So Delgado y Anne Erauskin también quisieron destacar. Aun así, fue insuficiente para aguantar el ritmo del combinado local, que prolongó su eficacia ofensiva y su rapidez en el contraataque hasta la conclusión del partido.

Las 'Guerreras' afrontarán este sábado ante Serbia su segunda cita de la Posten Cup, duelo que ofrecerá una nueva oportunidad para ajustar sistemas y mejorar sensaciones de cara al cierre del torneo frente a Hungría. Con el Campeonato del Mundo a una semana vista, el objetivo de Ambros Martín y su cuerpo técnico sigue centrado en afinar mecanismos.