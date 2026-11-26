Archivo - Las Guerreras, selección española femenina de balonmano, antes de un partido - JLRECIO/RFEBM - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano afronta desde este viernes y hasta el domingo en Puertollano (Ciudad Real) el Torneo Internacional de España (TIE), como última prueba competitiva antes de disputar el EHF EURO 2026 del 3 al 20 de diciembre, en una concentración marcada por las lesiones de última hora de Maitane y Anne y la ampliación de la convocatoria a 21 jugadoras, según ha informado la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El conjunto que dirige Joaquín Rocamora disputará tres encuentros en el Pabellón Municipal Antonio Rivilla ante Portugal, Argentina y Túnez con el propósito de ajustar cargas, dar minutos a todas las citadas y pulir detalles de cara a la cita continental.

El seleccionador ha explicado que afrontan una semana de trabajo en la que tratan de reajustar y readaptar situaciones establecidas tras las bajas, destacando especialmente la ausencia de Maitane por motivos estratégicos, y ha agradecido al presidente de la federación haber permitido ampliar la lista a 21 efectivos para contar con más soluciones.

En el plano deportivo, Rocamora ha incidido en que el cuerpo técnico busca profundizar en aspectos tácticos y reforzar el rendimiento mostrado en concentraciones anteriores. "Estamos en una semana de trabajo donde estamos intentando reajustar y readaptar situaciones que ya tenemos establecidas, debido a las lesiones de última hora tanto de Maitane como de Anne, sobre todo de Maitane, por un tema estratégico. Hay que también agradecer en este sentido al presidente, que nos ha permitido ampliar la lista a 21 jugadoras y de esta forma el poder buscar más soluciones", ha señalado el técnico.

Rocamora también ha apuntado que quieren seguir mejorando en situaciones especiales de juego que no han terminado de trabajar mucho por falta de tiempo y potenciar lo hecho en septiembre y octubre, convencido de que el grupo ha trabajado muy bien en los últimos meses y llegará preparado al Europeo.

Por su parte, la internacional española Jennifer Gutiérrez ha subrayado las ganas del vestuario de competir tras una semana de entrenamientos y medirse en pista para calibrar su nivel antes de viajar al Campeonato de Europa. "El equipo tiene muchas ganas de competir después de esta semana de entrenamiento y sobre todo de poder ver también de qué punto partimos, qué cosas deberíamos de intentar pulir de aquí al inicio del Europeo", ha valorado.

El calendario en Puertollano comenzará este viernes 27 de noviembre con el duelo entre Túnez y Argentina a las 18.15 horas y continuará con el estreno de España frente a Portugal a las 20.45 horas, rival con el que el combinado nacional acumula diez victorias, dos derrotas y un empate en su historial, aunque las lusas ya lograron un triunfo por la mínima en marzo de 2023 antes de que España se impusiera en el Europeo de 2024.

El sábado 28 se jugarán el España-Argentina a las 16.15 horas --ante un rival al que las españolas han vencido en sus once precedentes, el último en marzo de 2025 en el Torneo Internacional Ciudad de Manzanares-- y el Portugal-Túnez a las 18.15 horas, mientras que el domingo 29 se disputarán el Argentina-Portugal a las 11.30 horas y el cierre de las españolas ante Túnez a las 13.30 horas, selección frente a la que mantienen un pleno de seis triunfos en seis partidos.

Por último, la RFEBM ha detallado que el Pabellón Municipal Antonio Rivilla contará con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Puertollano, la Diputación de Ciudad Real y la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha, además de integrar el sistema circular de agua embotellada con dispensador de Aquaservice, proveedor oficial de la federación, para distribuir 1.080 litros y evitar alrededor de 34 kilos de plástico de un solo uso dentro de su programa de sostenibilidad.