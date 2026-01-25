Los 'Hispanos' afrontan un duelo descafeinado ante Francia

Archivo - Dani Fernández con la selección española de balonmano - Beautiful Sports / Orange Pictur / AFP7 / Europa P

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano, ya sin opciones de acceder a semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, afronta este lunes frente a Francia (18.00 horas/Teledeporte), vigente campeona continental, el primero de los dos partidos intrascendentes que le quedan, en una tercera jornada de la Ronda Principal en la que tratará de ofrecer al menos buenas sensaciones.

Después de superar a Serbia (29-27) y a Austria (25-30) en los dos primeros encuentros de la Ronda Preliminar, los de Jordi Ribera fallaron en el último partido de la fase frente a la subcampeona olímpica, Alemania (34-32), una derrota que les impidió arrastrar puntos a la 'Main Round', donde se ponen en juego las 'semis'.

Allí, toparon también con la actual campeona olímpica, Noruega (34-35), y, ya el sábado, con la reina mundial, Dinamarca (31-36), en un choque en el que el guardameta del Barça Emil Nielsen fue vital para acabar de manera matemática con las esperanzas de avanzar a las eliminatorias de los españoles, que cierran el Grupo 1, que lidera Alemania, con cero puntos.

Ahora, la selección bronce en Paris 2024, todavía en pleno proceso de renovación y con falta de rodaje competitivo internacional, regresa al Jyske Bank Boxen de Herning ya sin opciones y solo con el objetivo de realizar un buen papel en los dos partidos que le restan de la Ronda Principal ante los franceses y Portugal.

Este lunes, se medirán con la vigente campeona europea, que necesita la victoria para asentarse en la segunda posición del grupo -pasan las dos primeras selecciones a semifinales- después de recuperarse ante los portugueses (46-38) de su única derrota en el torneo frente a Dinamarca (29-32). Los azulgranas Dika Mem y Ludovic Fàbregas serán algunas de las caras conocidas en el combinado 'bleu'.

El seleccionador español, Jordi Ribera, cree que a pesar del tropiezo "la puesta en escena del equipo" ante los daneses "fue muy buena". "Tuvimos minutos de juego de tú a tú. En ataque tuvimos diferentes opciones de juego que nos dieron posibilidades. Quizá no controlamos pues algo que es difícil de controlar, que son las intervenciones de Nielsen en momentos importantes del partido, que le permitió a ellos coger una ventaja cómoda. Dinamarca, cuando tiene una ventaja, y más jugando en casa, siempre tiene más posibilidades de que les salgan bien las cosas", subrayó.

"El equipo nunca perdió la compostura, tanto en defensa como en ataque, ante un rival difícil, con características individuales de todo su equipo de mucha capacidad de lanzamiento. Nielsen, en las situaciones de uno contra uno, siempre facilita mucho la continuidad con sus compañeros", añadió. "Así como el día de Noruega estábamos todos muy tristes porque el partido tenía que haber caído de nuestro lado, ayer pudimos sacar pecho y decir que fuimos capaces de competirles. Solamente en detalles o en tramos concretos Dinamarca estuvo por encima de nosotros, especialmente en la portería", afirmó.

Sobre Francia, aseguró que tiene "un estilo un poco diferente al de Dinamarca". "Tiene un nivel físico y con momentos en los partidos en los que lo ha hecho muy bien. Además, están necesitados de esos puntos que les den la posibilidad de las semifinales en el 'grupo de la muerte'. Ya desde la Fase Preliminar hasta ahora en la 'Main Round', prácticamente cualquier equipo de los que están aquí, en el otro lado podrían estar perfectamente luchando por las semifinales", manifestó.

Por último, el preparador catalán espera que el equipo pueda aprovechar estos dos últimos partidos para mejorar sus sensaciones. "Nos quedan dos partidos, hay que seguir con esa mentalidad de aprovechar los 60 minutos, de luchar hasta el último momento y que todos los balones divididos puedan ser nuestros, de trabajar al máximo todas las cosas que hemos hecho a lo largo de estos días y de crecer y crecer y crecer, y saber que toda la inversión que nos queda en estos dos partidos podrá repercutir en el futuro", finalizó.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero.

FRANCIA: Bolzinger (P), Desbonnet (P), Lenne, Minne, Bos, Prandi, Richardson, Mem, Tournat, Fabregas, Descat, Kounkoud, Nahi, Konan, Zaepfel y Briet.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 18.00/Teledeporte.