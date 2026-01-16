España, Hispanos, en el Europeo 2026 de balonmano - EVA MANHART & JURE ERZEN / KOLEKTIFF

Los 'Hispanos' buscan revancha ante Austria

La selección busca acariciar la segunda fase del Europeo de Balonmano ante el equipo de Iker Romero, verdugo en la anterior cita continental

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano intentará sellar este sábado (18.00 horas/Teledeporte) su billete para la Ronda Principal del Europeo que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con su segunda victoria en el Grupo A ante Austria, un rival de amargo recuerdo para los 'Hispanos' y que dirige una figura importante del balonmano nacional como Iker Romero.

La doble campeona de Europa y del mundo comenzó bien la exigente cita continental, con un trabajado triunfo por 29-27 ante Serbia, en un partido que dominó siempre en el marcador y donde mostró concentración para contener al rival cuando el duelo se apretó por momentos en los compases finales.

Además, el primer examen a la nueva portería que conforman Sergey Hernández y Nacho Biosca fue satisfactorio y los más inexpertos pudieron coger ritmo de competición en un torneo que no va a dar demasiado respiro y donde el seleccionador nacional Jordi Ribera se mantuvo fiel a su reparto de esfuerzos.

De hecho, un jugador clave como Alex Dujshebaev apenas jugó una docena de minutos, en los cuales evidenció su liderazgo, y sólo Ian Tarrafeta, muy inspirado en ataque, e Ian Barrufet, superaron los 40 en pista. Otro teórico importante en los 'Hispanos' como Dani Dujshebaev ni siquiera fue inscrito. "Hemos hecho un partido completo", celebró Ribera.

Y España necesitará frescura e intensidad para medirse 48 horas después de su estreno en el Europeo a Austria, un rival con un físico siempre poderoso y que ya fue su verdugo en la pasada edición del campeonato justo hace dos años. Entonces, el combinado nacional estaba contra las cuerdas y necesitaba ganar sí o sí a los austriacos, pero el empate a 33 les condenó a una inusual eliminación en la primera fase, de la que ahora se quieren tomar su pequeña revancha que, de consumarse, podría dar el billete siempre y cuando Alemania gane a Serbia.

La selección centroeuropea llega con alguna urgencia más a este partido porque no pudo superar un estreno de máxima dificultad ante la candidata Alemania, actual subcampeona olímpica que la derrotó por 30-27 en un encuentro en el que fue siempre a remolque, aunque llegó a los diez minutos finales con opciones.

Y como sucediera ante Serbia, dirigida por Raúl González, enfrente tendrá alguien que conoce muy bien el balonmano nacional como Iker Romero, exjugador que formó parte de la selección que logró el histórico primer oro mundial en 2005, la plata continental en 2006 y el bronce olímpico en 2008.

TARRAFETA: "NO HAY QUE COMERSE LA CABEZA CON LO DE LA REVANCHA"

El vitoriano sabe las virtudes de la doble campeona del mundo y tratará de sorprenderla con un bloque que ha elevado su nivel competitivo y que se apoya en la experiencia de jugadores curtidos en la Bundesliga como los laterales Nikola Bilyk (THW Kiel), autor de ocho goles en el último duelo ante los de Jordi Ribera, y Lukas Hutecek (TBV Lemgo), que firmó seis en el debut, o el pivote Tobias Wagner (HC Erlangen), que exigirán un alto nivel defensivo y en la portería.

"No hay que confiarse. Sabemos que es un equipo que hace dos años nos eliminó, nos echó del Europeo con ese empate, y yo creo que todos los que estuvimos allí tenemos algo ahí dentro que sigue presente, así que creo que es una oportunidad para todos los que estuvimos en ese Europeo para sacarnos eso", expresó Ian Tarrafeta en declaraciones a la RFEBM.

El lateral dejó claro que por encima de todo deben centrarse en sacar "la victoria" más allá de revancha deportiva. "Todos tenemos eso dentro y nos acordamos de lo que pasó, pero el pasado es pasado. No hay que olvidarlo, pero tampoco hay que comerse la cabeza en plan revancha, sino que lo importante es ganar con la ilusión de todos los nuevos que han llegado aquí", sentenció.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AUSTRIA: Möstl (P), Bergmann (P), Mahr, Bozovic, Bylik, Hutecek, Wagner, Petrusic, Moser, Frimmel, Belos, Herburger, Zivkovic, Dambock, Nigg y Kofler.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 18.00/Teledeporte.