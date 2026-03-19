Los 'Hispanos' ceden por poco el primero de sus dos amistosos ante Francia

Víctor Romero, en un partido con la selección española de balonmano. - RFEBM

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha perdido este jueves por 29-26 el primero de sus dos encuentros amistosos programados contra la selección de Francia, la cual ha estrenado con este triunfo una nueva era con el exjugador español Talant Dujshebaev como seleccionador.

Sobre el parqué del Antarès Arena, en la ciudad de Le Mans, los locales se pusieron pronto por delante en el marcador gracias al acierto de Yanis Lenne. Esa dinámica continuó y la tuvo que frenar el entrenador de España, Jordi Ribera, pidiendo un tiempo muerto antes del primer cuarto de hora.

Eso mejoró a los 'Hispanos', que pusieron el 9-6 con gol de Jan Gurri y más adelante empataron con otras dianas de Marcos Fis e Ian Barrufet. Un nuevo arreón tuvo Francia, con lanzamientos certeros de Melvyn Richardson y Ludovic Fàbregas, pero Kauldi Odriozola devolvió la igualada (15-15).

Drevy Paschal, con un 7 metros transformado a tiempo cumplido, mandó el partido al descanso con 16-15 a favor de los anfitriones. Al regreso de vestuarios, los de Talant Dujshebaev ampliaron esa renta (23-20, 25-22), incluyendo más tantos de Paschal y Lenne y dejando a España a remolque.

Aunque un golazo de Imanol Garciandia posibilitó que los 'Hispanos' se mantuvieran cerca (25-23) de cara a los últimos 10 minutos, la puntería de los 'Experts' nuevamente desde el 7 metros evitó que hubiera una remontada visitante. Además, Valentin Kieffer brilló más que Gonzalo Pérez de Vargas en el duelo de porteros y Thibaud Briet allanó con un gol el triunfo galo.