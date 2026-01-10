Los 'Hispanos' enseñan músculo antes de la final del TIE contra Portugal

La selección española masculina de balonmano - RFEBM | J.L. RECIO

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano doblegó (37-28) a la de Túnez este sábado para reservar sitio este domingo en la final del Torneo Internacional de España (TIE), donde se medirán a la temible Portugal en el broche del Navarra Arena.

Los de Jordi Ribera se fueron al descanso ya con una buena renta (19-13) y mantuvieron el colchón a pesar de que el equipo tunecino mejoró su actuación tras caer contra Eslovaquia. Los 'Hispanos', que apuran su puesta a punto para el Campeonato de Europa en este tradicional TIE, tuvieron que apretar hasta el final.

España firmó su segunda victoria en el Navarra Arena, tras el 43-26 contra Eslovaquia el jueves, respondiendo al calor de la grada. Natan Suárez asumió el ataque de la anfitriona de inicio mientras Túnez aumentaba su agresividad sufriendo varias situaciones de inferioridad que aprovecharon bien los de Ribera.

Kauldi Odriozola y Dani Fernández castigaron la rápida transición del juego de los 'Hispanos', recuperando balones en defensa, con la batuta también de los hermanos Dujshebaev. Pese a los seis abajo, Túnez, con un inspirado Rami Fekih (11 goles), plantó cara en el segundo tiempo, lo que obligó a España a mantener una defensa atenta y firme, que además lanzó su juego ofensivo.

El meta visitante Yassine Belkaied evitó una victoria más contundente de unos 'Hispanos' que se medirán este domingo (19.00) contra una Portugal que viene luciendo con los hermanos Costa.