Los 'Hispanos' inauguran la 'era Dujshebaev' en Francia

Archivo - Talant Dujshebaev durante un partido con el Kielce polaco - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano disputará este jueves (20.00 horas) en la localidad de Le Mans en el primero de sus dos amistosos de nivel contra Francia, que estrenará ante unos renovados 'Hispanos' su nueva era con Talant Dujshebaev como nuevo seleccionador.

Después de un último Europeo agridulce para ambos, donde ninguno pudo estar en la pelea por las medallas, España y Francia aprovecharán este parón internacional para jugar un doble amistoso en el que ambos estrenarán novedades ya con la mirada puesta en la siguiente gran cita internacional, el Mundial de Alemania del año que viene.

Francia tendrá la cara nueva de Talant Dujshebaev, una de las figuras más importantes del balonmano español y que ha cogido las riendas en lugar de Guillaume Guille de 'Les Experts' en busca de devolverles a la pelea por cosas importantes tras caer en cuartos en los Juegos Olímpicos de París, ser bronce mundialista y estar fuera del último podio continental.

No tendrá la connotación especial para el nacido en Kirguistán de tener enfrente a ninguno de sus hijos ya que ni Alex ni Dani están en esta lista de Jordi Ribera. El primero sí estaba de inicio, pero fue sustituido finalmente por lesión por Mario Nevado (IRUDEK Bidasoa), una de las caras nuevas para estos partidos junto a Pablo Guijarro (Fraikin Granollers), Antonio Martínez (FC Oporto) e Ismael El Korchi (SL Benfica).

Además, habrá otra gran noticia en el bando de los 'Hispanos' ya que Ribera vuelve a contar en la portería con Gonzalo Pérez de Vargas, una vez que el portero del THW Kiel ya está a pleno rendimiento tras recuperarse de su grave lesión de rodilla. Otras novedades son Peter Cikusa (Barça) y Antonio Bazán (Barça), que no defendía la elástica de España desde marzo de 2023.

Enfrente, una Francia con jugadoras muy conocidos por los españoles como Aymeric Minne, Dika Mem, Melvyn Richardson, Ludovic Fabregas, Élohim Prandi y Nedim Remili, y con ganas de revancha tras perder en la Ronda Principal del Europeo por un claro 36-32, en el que fue el mejor partido de España en el torneo.

"Francia supone una máxima exigencia y un test ideal para una selección que combina experiencia y juventud, con jugadores nuevos y otros que regresan", apuntó Jordi Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El seleccionador reconoció que "es una gran noticia" recuperar a Gonzalo Pérez de Vargas, "un jugador que ya ha vuelto a competir a alto nivel y que además aporta liderazgo al grupo", mientras que no olvida que los debutantes "tienen poco tiempo para adaptarse a una exigencia muy alta, pero llegan con ilusión, algo que siempre suma para el equipo".

"La clasificación para el próximo Campeonato del Mundo es vital, ya que está directamente vinculada al camino hacia los Juegos Olímpicos. Entramos en una fase en la que el margen de error es menor, donde los fallos se penalizan más y los aciertos tienen un valor aún mayor", sentenció el técnico catalán.

Por su parte, el pivote Abel Serdio sabe del nivel de estos amistoso en "una semana atípica". "Son dos partidos contra Francia, y sabemos todo lo que eso supone. Además, llegan con cambio de entrenador y con ganas de resarcirse de lo ocurrido en el pasado Europeo, lo que aumenta aún más la exigencia. Nosotros queremos seguir haciendo un buen trabajo y hemos demostrado que podemos competir y ganar a selecciones de ese nivel, y afrontamos estos dos partidos con confianza", advirtió.