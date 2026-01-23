Archivo - Mathias Gidsel durante un paritdo con la selección de balonmano de Dinamarca - Soeren Stache/dpa - Archivo

Los 'Hispanos' no pueden fallar ante una 'bestia negra'

La selección española necesita a ganar a Dinamarca en el Europeo de Balonmano para albergar alguna esperanza de pelear por las medallas

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano se medirá este sábado (18.00 horas/Teledeporte) a Dinamarca en su segundo partido de la Ronda Principal del Europeo y lo hará al borde del abismo y con la obligación de ganar a una de sus 'bestias negras', que además contará con el plus del público, para albergar alguna esperanza de poder clasificarse para las semifinales.

Los 'Hispanos' tienen muy difícil su continuidad en el campeonato que acogen Dinamarca, Suecia y Noruega. A su derrota del lunes ante Alemania que les privó de pasar con puntos a la dura segunda fase, se añadió la de este jueves ante Noruega por un ajustado 35-34 que le pone muy complicado acabar entre los dos primeros, lo que pasa por ganar los tres partidos que le restan ante daneses, Francia y Portugal.

Y los tres son de máxima exigencia dentro de un grupo que, de todos modos, sigue igualado después de que Alemania fuese la única de las tres selecciones que habían pasado con puntos a la Ronda Principal que sacó la victoria para coger algo de ventaja sobre el resto.

El combinado danés, actual campeón olímpico y del mundo, lo hizo batiendo a la actual campeona de Europa, Francia, por 32-29 para resarcirse de la un tanto inesperada derrota ante la pujante Portugal por 31-29 de 48 horas antes y ahora buscará imponer su historia más actual ante unos 'Hispanos' que andan 'tocados' en lo anímico.

Dinamarca puede ser seguramente una de las 'bestias negras' de la doble campeona de Europa, al que este rival se le ha resistido bastante, pese a algunos triunfos de mérito y para el recuerdo como el de la final del Mundial de 2013 en España y el demoledor 35-19 para saborear el segundo oro mundial, el de las semfinales del Europeo de 2022 (29-25), ya con Jordi Ribera en el cargo y que es la alegría más cercana, o el de los cuartos de final del Mundial de 2015 por 25-24 y el gol sobre la bocina de Joan Cañellas.

Pero, en general, la estadística, con sólo ocho triunfos en 29 partidos, no es demasiado prometedora para el combinado nacional cuando tiene enfrente a los daneses y su poderoso físico. De hecho, desde su brillante victoria en aquellas semifinales continentales de hace cuatro años, los siguientes cinco partidos significaron derrotas, una ventaja moral que debe compensar España con su mejor versión tanto en defensa como en ataque, donde deberá tener paciencia una vez más para leer bien y encontrar resquicios en un rocoso 6-0.

La actual subcampeona de Europa ya no tiene a referentes como Mikkel Hansen o el portero Niklas Landin, pero sí a jugadores ya consolidados como Mathias Gidsel y Simon Pytlick, pilares en ataque y que se combinaron para hacer 17 goles ante Francia, u otro guardameta de máximo nivel, seguramente uno de los mejores del mundo, como es el blaugrana Emil Nielsen, además su animoso público que hará del Jyske Boxen Bank una 'caldera' para los 'Hispanos'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero.

DINAMARCA: Nielsen (P), Moller (P), Jakobsen, Gidsel, Pytlick, Kirkelokke, Landin, Lauge, Saugstrup, Hald, Moller, Mensah, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Hoxer, Moller, Andersen, Svane y Magaard.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 18.00/Teledeporte.