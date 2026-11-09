Los 'Hispanos' plantan cara también a Portugal en la EHF EURO Cup

Los 'Hispanos' plantan cara también a Portugal - RFEBM / J. L. RECIO

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano empató (37-37) contra la de Portugal este domingo en la segunda jornada de la EHF EURO Cup 2028 celebrada en IFEVI, el Instituto Ferial de Vigo.

Los de Jordi Ribera dejaron otro buen sabor de boca en medio de su proceso de rearmarse para volver a los podios internacionales. Portugal, rival en progresión los últimos años, salvó el empate con un parada en los últimos segundos de Gustavo Capdeville.

Después de empatar el miércoles en Dinamarca contra la campeona olímpica, del mundo y de Europa, los 'Hispanos' sacaron una versión coral, liderada en ataque con Jan Gurri (7 goles), Imanol Garciandia (5), Marcos Fis (5), Víctor Romero (4) y Álex Dujshebaev (4).

Gurri y Fis marcaron el camino de inicio, pero el duelo ibérico se mantuvo igualado en el primer tiempo. Petar Cikusa, con dos goles seguidos, dio algo de renta a España (13-10), pero Portugal aprovechó una superioridad para igualar. Los de Ribera tomaron de nuevo ventaja en la reanudación y la máxima con un 24-19.

Luís Frade fue el mayor problema de la defensa española y quien tiró de Portugal en ese momento crítico. El pívot del Barça forzó hasta seis exclusiones, dos al final para permitir la remontada de Portugal. Ian Tarrafeta tuvo la victoria en una bonita acción al vuelo, pero Capdeville la detuvo bajo palos.