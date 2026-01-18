Los 'Hispanos', todo o nada ante Alemania

La selección española masculina de balonmano en el Europeo - EVA MANHART & JURE ERZEN / KOLEKTIFF

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano busca este lunes ante la actual subcampeona olímpica Alemania (20.30 horas/Teledeporte) en la tercera jornada de la primera fase del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, un pleno de triunfos que le permita avanzar a la Ronda Principal sin necesidad de depender de nadie.

Después de ganar en su estreno a Serbia (27-29), la victoria del sábado ante Austria (25-30) parecía encarrilar de manera definitiva el pase de los 'Hispanos' a la siguiente fase, pero los balcánicos sorprendieron a Alemania (30-27) y todo saltó por los aires en el Grupo A del torneo continental.

Los de Jordi Ribera mandan con cuatro puntos por delante de serbios y alemanes (2), y la selección austriaca, con cero, todavía no está descartada; con los resultados hasta la fecha, España podría desde quedar eliminada hasta pasar a la 'Main Round' como primera, un último objetivo que lograrían sin necesidad de depender de nadie si consiguen imponerse este lunes.

De hecho, un triunfo o un empate de Austria ante la Serbia de Raúl González -que juegan horas antes- clasificaría matemáticamente a la actual bronce olímpico para la siguiente ronda, ya que los balcánicos no podrían llegar a las cuatro unidades de España. En cambio, el drama se podría desencadenar si estos ganan y Alemania hace lo propio por tres o más goles este lunes en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

El triunfo de Serbia complica el panorama de los 'Hispanos', que a pesar de todo podrían empatar e incluso permitirse perder por dos tantos antes los germanos y pasar con dos puntos. Sin embargo, los puntos resultarán vitales en una 'Main Round' donde se empezarán a jugar las eliminatorias.

Ahora, se verán las caras con su verdugo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, en las que los de Ribera se estrellaron con el muro Andreas Wolff (25-24) antes de conquistar la medalla de bronce. Alemania, por su parte, acabó colgándose la plata.

El extremo derecho Kauldi Odriozola reconoció que será "un partido complicado". "Nosotros estamos haciendo buenos partidos, estamos con confianza, con buenas sensaciones y saldremos con ganas de ganar el partido", dijo, recordando también lo sucedido en Paris 2024. "En las semifinales nos ganaron de un gol y tenemos ganas. Nos encontramos bien, en buena dinámica, así que mañana trataremos de seguir creciendo", afirmó.

"Físicamente son muy fuertes, pero habrá que jugarles sin que nos corten mucho el juego, sin que nos hagan muchas faltas. Luego, será clave defender bien, que nos ayude la portería y luchar cada balón como si fuera el último", añadió.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ALEMANIA: Späth (P), Wolff (P); Golla, Schluroff, Häseler, Knorr, Zerbe, Köster, Uscins, Kiesler, Semper, Dahmke, Mertens, Fischer, Grgic y Kohlbacher.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 20.30/Teledeporte.