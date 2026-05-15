Los 'Hispanos' toman ventaja contra Israel en su búsqueda de billete para el Mundial 2027

Ian Tarrafeta, durante un partido con la selección española. - RFEBM

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha ganado este viernes por 32-27 al combinado de Israel, con protagonismo ofensivo de Ian Tarrafeta y defensivo del portero Sergey Hernández, en la ida de su 'playoff' clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, tras un partido disputado en Buenos Aires (Argentina) como sede neutral.

En La Casa del Handball Argentino, ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud de la capital, los 'Hispanos' encararon esta eliminatoria atípica. El premio en el horizonte es un billete para jugar ese Mundial que se celebrará del 13 al 31 de enero de 2027 en Alemania, con aroma de reválida para el equipo Jordi Ribera por su discreto Mundial anterior.

Eso sí, este duelo ante Israel arrancó igualado porque Yoav Lumbroso mantenía el pulso a los españoles en ataque. Enfrente, Kauldi Odriozola también destacó mientras Tarrafeta transformaba en gol casi cada tiro. Del 8-8 en adelante, España ya nunca soltó su dominio en el marcador y su ventaja al descanso (18-12) creció todavía más en la reanudación.

Con Sergey Hernández haciendo paradas de mérito y con Marcos Fis y Jan Gurri manteniendo la fluidez ofensiva, los 'Hispanos' se marcharon por hasta ocho goles de renta (31-23). Entonces apretó Israel sin miedo, dispuso jugadas de 6 vs 7 y fue Yonatan Dayan quien mejor aprovechó esa estrategia marcando varias veces para firmar un parcial de 0-4.

A 3:09 de acabar, Sergey Hernández paró un lanzamiento cercano a Snir Natsia, y más tarde Lumbroso y Nadav Cohen fallaron sendos disparos. Un 7 metros anotado por Aleix Gómez dio aire a los 'Hispanos' en ese desenlace de partido donde se habían secado y selló el triunfo. La vuelta será el sábado (20.30 hora peninsular española) en el mismo pabellón.