Hombrados alcanza los 700 partidos de Liga Asobal a sus 46 años

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero español de balonmano José Javier Hombrados sigue rompiendo récord de longevidad y este miércoles alcanzará la cifra de 700 partidos disputados en la Liga Asobal durante el encuentro entre su equipo, el Quabit Guadalajara, y el BM. Logroño la Rioja.

Hombrados, que tiene 46 años y luce precisamente ese dorsal en su camiseta, es el jugador con más temporadas en la liga española (27) y también con más partidos por delante de Fernando Hernández (617), Gurutz Aginagalde (616), Juanín García (611) y José Ángel Delgado Ávila (606).

"Llegar a los 700 partidos es un premio a todos estos años de trabajo. Estoy muy satisfecho de haberlo conseguido. Es una cifra muy alta que pone de manifiesto la cantidad de partidos que llevo a mis espaldas. No lo considero algo especial ya que el balonmano es mi pasión. El dato refleja mi nivel de pasión", valoró Hombrados en declaraciones facilitadas por la Asobal.

Además, el internacional español no descarta continuar en activo la próxima temporada. "No me pongo límites pero cada vez estoy más cerca del final. Es importante ver el rendimiento durante la temporada y, en este sentido, intento plantearme el futuro a partir de febrero o marzo, para valorar cómo ha ido el año y cómo me encuentro físicamente. Veremos si el club está interesado en que siga y si yo estoy para seguir", dijo.